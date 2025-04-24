Состоялся пресс-показ якутского фильма «Алдан»

В Москве состоялся пресс-показ художественного фильма о специальной военной операции "Алдан". В основу ленты легли реальные события, а главным героем стал житель Якутии, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Саха Айсен Николаев.

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Кинопроект о спецоперации, созданный совместно Якутией и Запорожской областью, основан на истории Николая Потапова - кавалера ордена Мужества, айти-предпринимателя и военного врача.

«Мой коллега, губернатор Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий отметил, что это фильм про героизм наших парней, которые каждый день защищают нашу Родину - Россию», — написал Айсен Николаев.

По его мнению такие фильмы, как "Алдан", помогают сохранить историческую правду и показать силу духа многонационального народа нашей страны. Ил Дархан поблагодарил режиссера Дмитрия Кольцова и всю команду за масштабную работу.

Фильм выйдет в прокат 1 мая. Часть вырученных средств направят на поддержку участников СВО и на создание новых патриотических кинопроектов.