Путеводитель по вселенной сериала «Универ»

«Универ» — редкий проект-долгожитель на российском телевидении. С момента выхода первой серии, которую зрители увидели в 2008 году, он трансформировался, получил несколько продолжений и спин-офф «СашаТаня». Рейтинги шоу говорят сами за себя: вселенная «Универа» остаётся интересной для поклонников, привлекая всё новую аудиторию.

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По словам креативного продюсера Ильи Полежайкина, не последнюю роль в популярности «Универа» играет аутентичность идеи: в нулевых, как правило, заимствовали или адаптировали зарубежные сценарии под российскую аудиторию, а здесь всё создавалось с нуля. Да и тема у проекта животрепещущая: не зря говорят, что студенческие годы чуть ли не самые яркие в жизни. Поэтому старшее поколение смотрит сериал, испытывая приятную ностальгию о молодости, студенты находят в героях союзников и ролевые модели, а школьники с его помощью могут подсмотреть, что их ждёт за горизонтом ЕГЭ.

Недавно прошла премьера ТВ-ситкома «Универ. Молодые» (производство Norm Production). В знакомый блок общежития заселились новые первокурсники. У них, разумеется, свои проблемы и отличные от предшественников образ жизни, коммуникация с миром и способы пробивать себе дорогу в светлое будущее. Вместе с создателями «Универа» Super вспоминает, как менялась вселенная проекта и за что мы его полюбили.

«Универ»

Похожие на главных героев ребята есть на каждом курсе, мы все их видели. Таня (Валентина Рубцова) — слегка занудная отличница с высоким моральным камертоном. Красавица Аллочка (Мария Кожевникова) с кучей поклонников или расписанием, в котором куда больше времени уделяется свиданию и тусовкам, но точно не парам. Женскую компанию разбавляет Лиля (Лариса Баранова) — увлеченная мистикой и эзотерикой студентка биологического факультета.

Ответственность за юмористическую составляющую частично возложили на крепкие плечи Кузи (Виталий Гогунский) — простодушного спортсмена из Агаповки, поступившего на филфак. Из-за доброты и доверчивости он часто становится жертвой Гоши (Алексей Гаврилов) — ловеласа, дорвавшегося до симпатичных девчонок. Несколько выбивается из общей картины Саша (Андрей Гайдулян), сын олигарха Сильвестра Сергеева (Алексей Климушкин). Парень фанатично стремится к финансовой независимости и сбегает из Лондона, чтобы учиться на астронома в российском университете. Сильвестр отчаянно ищет способы подкинуть единственному сыну деньжат, но у него это почти никогда не получается.

Во втором сезоне Гоша уходит в армию, а в общежитие заселяется Майкл (Арарат Кещян). Обаятельный армянин быстро занимает место главного обольстителя — впрочем, более успешного, чем предшественник. Позже он познакомится со своим будущим лучшим другом, мажором Антоном (Станислав Ярушин). В противовес истории Саши, он вёл слишком беспечный образ жизни в Англии. За это отец-олигарх и отправил его учиться на экономиста в Россию и жить в общежитии.

Сериал выходил три года в пяти сезонах. За это время Саша и Таня успели влюбиться и пожениться, Аллочка сначала чуть не вышла замуж за Кузю, а потом начала встречаться с Майклом. Казалось бы, персонажи выросли, темы исчерпаны: любовные треугольники, попытки закадрить первокурсниц, заваленные сессии. Фразы «Потеря потерь», «блин блинский» и «пипец» с разным интонированием ушли в народ. Однако уже на исходе пятого сезона продюсеры понимали, что продолжению быть.

«Планов было столько, что их хватило аж на два сериала», — рассказывает Илья Полежайкин.

«Универ. Новая общага»

Креативные продюсеры Илья Полежайкин, Андрей Суслов и Максим Корчагин шутят: проще сказать, что в сериале осталось от старого «Универа», потому что это только Кузя, Майкл и Антон. На бесчисленных кастингах долго искали достойную замену в известный проект, стремясь избежать сравнений с полюбившимися зрителям Аллой, Таней и Лилей.

«В новых актрисах искали смесь красоты и юмора, чтобы при взгляде на них челюсть падала на пол исключительно в улыбке», — рассказывают продюсеры.

По сюжету, Антон и Кузя остались пятикурсниками на второй год. Им повезло переехать в новый корпус общежития с тремя девушками: Кристиной (Настасья Самбурская), Машей (Анна Хилькевич) и Яной (Анна Кузина). Майкл тоже возвращается в универ, но уже в качестве аспиранта. Ребята сразу же обратили внимание на своих соседок, но те оказались не так просты и не спешили отвечать на ухаживания. Впрочем, вскоре Майкл увлёкся психологом Варей (Екатерина Молоховская), которая оказывается дочерью ректора Зуева (Сергей Пиоро).

Продолжение «Универа» вышло драматичнее: всё-таки герои повзрослели, их желания и мечты тоже стали более зрелыми. Но новые персонажи быстро покорили зрительские сердца. Среди них ботаник Валя Будейко (Александр Стекольников), который готовил себя к Нобелевской премии и не собирался тратить время на романы. Но у судьбы были свои планы — и, как часто бывает в жизни, занудный интеллектуал начал встречаться с главной красавицей Машей. Яна Семакина, неравнодушная искренняя активистка, по уши влюбляется в гопника Иваныча (Константин Шелягин).

Такое количество любовных линий в сериале не могло не закончиться свадьбой. В финале ребята сыграли аж четыре: Антон с Кристиной, Майкл с Варей, Маша с Валей и Яна с Иванычем. Несмотря на опасения, что продолжение будет встречено не так охотно, рейтинги превзошли все ожидания. Продюсеры поставили не только на сюжет, но и на саму съёмку:

«Мы добавили крупные планы, разные ракурсы, компьютерную графику. По сути это был первый киносериал, в котором мы ломали четвёртую стену и обращались к зрителям».

«СашаТаня»

Пока часть героев первого «Универа» осталась на второй год в новой общаге, другие покинули стены альма-матер и двинулись дальше. Семейный быт Саши и Тани Сергеевых превратился в спин-офф: Вячеслав Дусмухаметов (генеральный продюсер Norm Production, отвечающее за производство сериала, — Прим. ред.) почувствовал, что зрители полюбили эту пару милых ботаников, и предложил продюсерам Максиму Шкаликову и Алексею Иванову разработать проект с нуля. Он идёт уже 12 лет и даже попал в Книгу рекордов России как самый долгоиграющий спин-офф в истории отечественного ТВ.

Саша и Таня за это время родили сына Алёшу, отправили его в школу, взяли квартиру в ипотеку и снова стали родителями — теперь близнецов: девочки Жени и мальчика Вали. Олигарх Сильвестр женился на молодой красавице, продолжил настойчиво помогать сыну, пока тот с не меньшим упорством отказывался от предлагаемых денег.

«Семейная тема, конечно, вечная: зрители взрослели с Сашей, Таней и их друзьями, — рассуждает Максим Шкаликов. — За 12 лет Сергеевы стали для аудитории друзьями или хотя бы соседями, с которыми идёшь по жизни долгие годы. Разумеется, в реальной жизни не у всех такие жёны и мужья, а над проектом работают сценаристы. И всё же, смеясь над экранными героями, куда легче делать выводы о себе».

Несмотря на лёгкое настроение сериала, его съёмки прошли на уровне полнометражных фильмов. Профессиональное оборудование, реальные локации: вокзалы, аэропорты. Так, например, в одной серии Саша поднимался на скайлифте, чтобы эффектно поздравить Таню с днём рождения. Разумеется, без препятствий никуда: скайлифт создал пробку на дороге, и Саша поругался с водителем, который не мог проехать. В этот момент в окно высунулся реальный житель дома — он не понимал, что идёт съёмка, и с интересом следил за происходящим. Дослушав спор Саши и водителя, он басовито крикнул:

«Сейчас спущусь, обоих от***жу [изобью]».

«Смеялись всей съёмочной группой», — вспоминает Шкаликов.

«Универ. 10 лет спустя»

«Мы чувствовали диссонанс: 30-летние актёры играют студентов. Поэтому решили приблизить их к реальному возрасту. За 10 лет многое изменилось — герои выросли со своим зрителем, им пора было обрасти взрослыми проблемами», — рассказывает креативный продюсер Евгений Соболев.

Студенческие заботы сменились кризисом среднего возраста, рождением детей или невозможностью их завести, финансовыми трудностями, потерей работы и другими превратностями судьбы.

Так, Антон развёлся с Кристиной и обанкротился. Брак Яны и Иваныча тоже не прошёл проверку временем, и молодая мама принялась искать вторую половинку и в одиночку воспитывать сына. Маша мечтает о ребёнке, пока Валя испытывает панические атаки от одной мысли об отцовстве. Союз Майкла и Вари проходит испытание ревностью и безденежьем. Этот сезон, по традиции, тоже закончился свадьбой: Яна вышла замуж во второй раз. Правда, она смогла присутствовать на собственном празднике только по видеозвонку, потому что попала в больницу.

Дистанционная свадьба никого не удивила — на момент выхода сериала в 2021 году мир пережил пандемию коронавируса и привык к удалёнке. Однако во время съёмок это скорее мешало.

«На заднем плане в общественных местах кто-то появлялся в масках или перчатках, — рассказывает Евгений Соболев, — сценарий был написан без учёта ковида, и вносить правки было уже поздно. Поэтому надо было внимательно следить за всеми и переснимать дубли».

«Универ. 13 лет спустя»

Одной из главных интриг стало возвращение в сериал Кузи. Креативный продюсер Евгений Соболев рассказывает, что этот сценарный ход был очень непростым для авторов:

«Зрители не видели его 11 лет с тех пор, как он вернулся в родную Агаповку. Из наивного спортсмена он стал бизнесменом с собственной пельменной империей. Очень важно было сохранить качества, за которые его полюбила аудитория, и добавить новые, ведь персонаж тоже вырос за это время».

Кузя вернулся с целью покорить Машу, с которой когда-то встречался. Ведь теперь у него всё для этого есть: деньги, успех, признание. Его бывшая девушка замужем за Валей, у них двое детей. Пара переживает кризис: увлечённый работой учёный мало уделяет времени семье, денег тоже не хватает. Тем сложнее Маше сделать выбор между мужем и Кузей, который вернулся осуществить все её мечты.

Майкл с Варей разводятся, но тот делает всё возможное, чтобы снова сойтись. В жизни Антона появляется 15-летняя дочь Полина, о которой он ничего не знал. Мартынов попадает в первый в жизни родительский чат, ходит на собрания в школу и учится быть отцом подростка. В «Универ. 13 лет спустя» много внимания уделяется семье и вечному конфликту поколений.

В отличие от предыдущих сезонов этот не закончился свадьбой, а Кузя стал героем, которого лишили хэппи-энда. С Машей они прощаются навсегда и ставят точку. А остальные персонажи в финале встречаются в аэропорту, чтобы разъехаться кто куда. Кстати, съёмки проходили в реальном аэропорту, а это большая редкость, вспоминает Евгений Соболев:

«Получить разрешение очень сложно, поэтому обычно мы работали с декорациями. В прошлом сезоне, например, мы довольно правдоподобно преобразовали в аэропорт часть торгового центра».

«Универ. Молодые»

«До сериала "Универ. Молодые" было снято 555 серий. Вызов для нас — рассказать новые истории и не повториться», — смеются создатели.

Задача и правда со звёздочкой: продолжение сериала снова о первокурсниках, а все они по-своему похожи друг на друга. Впрочем, к 2025 году их жизнь разделилась на реальную и виртуальную, а к запарам над первой сессией добавились желания снять видео и попасть в тренды или прославиться в стендапе.

В продолжении появились знакомые герои. Миллионер Кузя стал спонсором родного универа, который так и не закончил. Теперь он привёз поступать туда младшую сестру. Ректору Зуеву не дали отдохнуть на пенсии, и он вернулся к своим обязанностям. Гопник Кисель, по которому очень скучали зрители, стал помощником коменданта — строгой Тамары Михайловны (Марина Федункив). Вика Бобр (Юлия Франц), которая появлялась ещё в первом «Универе», получила больше эфирного времени и должность заместителя декана экономического факультета.

Но главный акцент, конечно, на новых героях — тех, кто продолжит традиции и вернёт зрителей в беззаботное студенчество. Новым жителем легендарной общаги стал Федя (Влад Прохоров) — заводила и любитель вечеринок, который мечтает стать стендапером. Его связывают непростые отношения с Полиной (Алина Воскресенская). Бывшая неформалка, которую годом ранее отчислили из универа, теперь она упорно учится и работает, чтобы оплатить учёбу.

Полина делит комнату с Аней (Екатерина Чаннова)— младшей сестрой Кузи. Вырвавшись из Агаповки, она пытается жить на полную катушку и наконец сепарироваться от брата. Но это не так-то просто, если учесть, что Кузя приставил к младшенькой телохранителя Пашу (Кирилл Мешалкин). Спортсмен и добряк Паша сразу влюбляется в свою подопечную, а в перерывах между любовными терзаниями генерирует комические ситуации и выдаёт фирменные фразочки своего наставника Кузи. Необычным стилем общения выделяется и робкий Славик (Илья Сигалов), который вырос под опекой любимой бабушки и в речи часто использует присказки и поговорки. Он невыносимо влюблён в звезду фигурного катания Евгению Медведеву. Да-да, олимпийская чемпионка сыграла в сериале саму себя. Правда, по словам девушки, самую гипертрофированную и капризную свою версию.

Новыми стали не только герои — впервые за всю историю проекта съёмки наконец-то проходили в настоящем универе. Поможет ли это первокурсникам и побьёт ли «Универ. Молодые» очередной телевизионный рекорд, покажет время!