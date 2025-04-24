Путеводитель по вселенной сериала «Универ»: как менялся проект и его персонажи

Super.ru

«Универ» — редкий проект-долгожитель на российском телевидении. С момента выхода первой серии, которую зрители увидели в 2008 году, он трансформировался, получил несколько продолжений и спин-офф «СашаТаня». Рейтинги шоу говорят сами за себя: вселенная «Универа» остаётся интересной для поклонников, привлекая всё новую аудиторию.

Путеводитель по вселенной сериала «Универ»
© Super.ru

По словам креативного продюсера Ильи Полежайкина, не последнюю роль в популярности «Универа» играет аутентичность идеи: в нулевых, как правило, заимствовали или адаптировали зарубежные сценарии под российскую аудиторию, а здесь всё создавалось с нуля. Да и тема у проекта животрепещущая: не зря говорят, что студенческие годы чуть ли не самые яркие в жизни. Поэтому старшее поколение смотрит сериал, испытывая приятную ностальгию о молодости, студенты находят в героях союзников и ролевые модели, а школьники с его помощью могут подсмотреть, что их ждёт за горизонтом ЕГЭ.

Недавно прошла премьера ТВ-ситкома «Универ. Молодые» (производство Norm Production). В знакомый блок общежития заселились новые первокурсники. У них, разумеется, свои проблемы и отличные от предшественников образ жизни, коммуникация с миром и способы пробивать себе дорогу в светлое будущее. Вместе с создателями «Универа» Super вспоминает, как менялась вселенная проекта и за что мы его полюбили.

«Универ»

Похожие на главных героев ребята есть на каждом курсе, мы все их видели. Таня (Валентина Рубцова) — слегка занудная отличница с высоким моральным камертоном. Красавица Аллочка (Мария Кожевникова) с кучей поклонников или расписанием, в котором куда больше времени уделяется свиданию и тусовкам, но точно не парам. Женскую компанию разбавляет Лиля (Лариса Баранова) — увлеченная мистикой и эзотерикой студентка биологического факультета.

Ответственность за юмористическую составляющую частично возложили на крепкие плечи Кузи (Виталий Гогунский) — простодушного спортсмена из Агаповки, поступившего на филфак. Из-за доброты и доверчивости он часто становится жертвой Гоши (Алексей Гаврилов) — ловеласа, дорвавшегося до симпатичных девчонок. Несколько выбивается из общей картины Саша (Андрей Гайдулян), сын олигарха Сильвестра Сергеева (Алексей Климушкин). Парень фанатично стремится к финансовой независимости и сбегает из Лондона, чтобы учиться на астронома в российском университете. Сильвестр отчаянно ищет способы подкинуть единственному сыну деньжат, но у него это почти никогда не получается.

Во втором сезоне Гоша уходит в армию, а в общежитие заселяется Майкл (Арарат Кещян). Обаятельный армянин быстро занимает место главного обольстителя — впрочем, более успешного, чем предшественник. Позже он познакомится со своим будущим лучшим другом, мажором Антоном (Станислав Ярушин). В противовес истории Саши, он вёл слишком беспечный образ жизни в Англии. За это отец-олигарх и отправил его учиться на экономиста в Россию и жить в общежитии.

Сериал выходил три года в пяти сезонах. За это время Саша и Таня успели влюбиться и пожениться, Аллочка сначала чуть не вышла замуж за Кузю, а потом начала встречаться с Майклом. Казалось бы, персонажи выросли, темы исчерпаны: любовные треугольники, попытки закадрить первокурсниц, заваленные сессии. Фразы «Потеря потерь», «блин блинский» и «пипец» с разным интонированием ушли в народ. Однако уже на исходе пятого сезона продюсеры понимали, что продолжению быть.

«Планов было столько, что их хватило аж на два сериала», — рассказывает Илья Полежайкин.

«Универ. Новая общага»

Креативные продюсеры Илья Полежайкин, Андрей Суслов и Максим Корчагин шутят: проще сказать, что в сериале осталось от старого «Универа», потому что это только Кузя, Майкл и Антон. На бесчисленных кастингах долго искали достойную замену в известный проект, стремясь избежать сравнений с полюбившимися зрителям Аллой, Таней и Лилей.

«В новых актрисах искали смесь красоты и юмора, чтобы при взгляде на них челюсть падала на пол исключительно в улыбке», — рассказывают продюсеры.

По сюжету, Антон и Кузя остались пятикурсниками на второй год. Им повезло переехать в новый корпус общежития с тремя девушками: Кристиной (Настасья Самбурская), Машей (Анна Хилькевич) и Яной (Анна Кузина). Майкл тоже возвращается в универ, но уже в качестве аспиранта. Ребята сразу же обратили внимание на своих соседок, но те оказались не так просты и не спешили отвечать на ухаживания. Впрочем, вскоре Майкл увлёкся психологом Варей (Екатерина Молоховская), которая оказывается дочерью ректора Зуева (Сергей Пиоро).

Продолжение «Универа» вышло драматичнее: всё-таки герои повзрослели, их желания и мечты тоже стали более зрелыми. Но новые персонажи быстро покорили зрительские сердца. Среди них ботаник Валя Будейко (Александр Стекольников), который готовил себя к Нобелевской премии и не собирался тратить время на романы. Но у судьбы были свои планы — и, как часто бывает в жизни, занудный интеллектуал начал встречаться с главной красавицей Машей. Яна Семакина, неравнодушная искренняя активистка, по уши влюбляется в гопника Иваныча (Константин Шелягин).

Такое количество любовных линий в сериале не могло не закончиться свадьбой. В финале ребята сыграли аж четыре: Антон с Кристиной, Майкл с Варей, Маша с Валей и Яна с Иванычем. Несмотря на опасения, что продолжение будет встречено не так охотно, рейтинги превзошли все ожидания. Продюсеры поставили не только на сюжет, но и на саму съёмку:

«Мы добавили крупные планы, разные ракурсы, компьютерную графику. По сути это был первый киносериал, в котором мы ломали четвёртую стену и обращались к зрителям».

«СашаТаня»

Пока часть героев первого «Универа» осталась на второй год в новой общаге, другие покинули стены альма-матер и двинулись дальше. Семейный быт Саши и Тани Сергеевых превратился в спин-офф: Вячеслав Дусмухаметов (генеральный продюсер Norm Production, отвечающее за производство сериала, — Прим. ред.) почувствовал, что зрители полюбили эту пару милых ботаников, и предложил продюсерам Максиму Шкаликову и Алексею Иванову разработать проект с нуля. Он идёт уже 12 лет и даже попал в Книгу рекордов России как самый долгоиграющий спин-офф в истории отечественного ТВ.

Саша и Таня за это время родили сына Алёшу, отправили его в школу, взяли квартиру в ипотеку и снова стали родителями — теперь близнецов: девочки Жени и мальчика Вали. Олигарх Сильвестр женился на молодой красавице, продолжил настойчиво помогать сыну, пока тот с не меньшим упорством отказывался от предлагаемых денег.

«Семейная тема, конечно, вечная: зрители взрослели с Сашей, Таней и их друзьями, — рассуждает Максим Шкаликов. — За 12 лет Сергеевы стали для аудитории друзьями или хотя бы соседями, с которыми идёшь по жизни долгие годы. Разумеется, в реальной жизни не у всех такие жёны и мужья, а над проектом работают сценаристы. И всё же, смеясь над экранными героями, куда легче делать выводы о себе».

Несмотря на лёгкое настроение сериала, его съёмки прошли на уровне полнометражных фильмов. Профессиональное оборудование, реальные локации: вокзалы, аэропорты. Так, например, в одной серии Саша поднимался на скайлифте, чтобы эффектно поздравить Таню с днём рождения. Разумеется, без препятствий никуда: скайлифт создал пробку на дороге, и Саша поругался с водителем, который не мог проехать. В этот момент в окно высунулся реальный житель дома — он не понимал, что идёт съёмка, и с интересом следил за происходящим. Дослушав спор Саши и водителя, он басовито крикнул:

«Сейчас спущусь, обоих от***жу [изобью]».
«Смеялись всей съёмочной группой», — вспоминает Шкаликов.

«Универ. 10 лет спустя»

«Мы чувствовали диссонанс: 30-летние актёры играют студентов. Поэтому решили приблизить их к реальному возрасту. За 10 лет многое изменилось — герои выросли со своим зрителем, им пора было обрасти взрослыми проблемами», — рассказывает креативный продюсер Евгений Соболев.

Студенческие заботы сменились кризисом среднего возраста, рождением детей или невозможностью их завести, финансовыми трудностями, потерей работы и другими превратностями судьбы.

Так, Антон развёлся с Кристиной и обанкротился. Брак Яны и Иваныча тоже не прошёл проверку временем, и молодая мама принялась искать вторую половинку и в одиночку воспитывать сына. Маша мечтает о ребёнке, пока Валя испытывает панические атаки от одной мысли об отцовстве. Союз Майкла и Вари проходит испытание ревностью и безденежьем. Этот сезон, по традиции, тоже закончился свадьбой: Яна вышла замуж во второй раз. Правда, она смогла присутствовать на собственном празднике только по видеозвонку, потому что попала в больницу.

Дистанционная свадьба никого не удивила — на момент выхода сериала в 2021 году мир пережил пандемию коронавируса и привык к удалёнке. Однако во время съёмок это скорее мешало.

«На заднем плане в общественных местах кто-то появлялся в масках или перчатках, — рассказывает Евгений Соболев, — сценарий был написан без учёта ковида, и вносить правки было уже поздно. Поэтому надо было внимательно следить за всеми и переснимать дубли».

«Универ. 13 лет спустя»

Одной из главных интриг стало возвращение в сериал Кузи. Креативный продюсер Евгений Соболев рассказывает, что этот сценарный ход был очень непростым для авторов:

«Зрители не видели его 11 лет с тех пор, как он вернулся в родную Агаповку. Из наивного спортсмена он стал бизнесменом с собственной пельменной империей. Очень важно было сохранить качества, за которые его полюбила аудитория, и добавить новые, ведь персонаж тоже вырос за это время».

Кузя вернулся с целью покорить Машу, с которой когда-то встречался. Ведь теперь у него всё для этого есть: деньги, успех, признание. Его бывшая девушка замужем за Валей, у них двое детей. Пара переживает кризис: увлечённый работой учёный мало уделяет времени семье, денег тоже не хватает. Тем сложнее Маше сделать выбор между мужем и Кузей, который вернулся осуществить все её мечты.

Майкл с Варей разводятся, но тот делает всё возможное, чтобы снова сойтись. В жизни Антона появляется 15-летняя дочь Полина, о которой он ничего не знал. Мартынов попадает в первый в жизни родительский чат, ходит на собрания в школу и учится быть отцом подростка. В «Универ. 13 лет спустя» много внимания уделяется семье и вечному конфликту поколений.

В отличие от предыдущих сезонов этот не закончился свадьбой, а Кузя стал героем, которого лишили хэппи-энда. С Машей они прощаются навсегда и ставят точку. А остальные персонажи в финале встречаются в аэропорту, чтобы разъехаться кто куда. Кстати, съёмки проходили в реальном аэропорту, а это большая редкость, вспоминает Евгений Соболев:

«Получить разрешение очень сложно, поэтому обычно мы работали с декорациями. В прошлом сезоне, например, мы довольно правдоподобно преобразовали в аэропорт часть торгового центра».

«Универ. Молодые»

«До сериала "Универ. Молодые" было снято 555 серий. Вызов для нас — рассказать новые истории и не повториться», — смеются создатели.

Задача и правда со звёздочкой: продолжение сериала снова о первокурсниках, а все они по-своему похожи друг на друга. Впрочем, к 2025 году их жизнь разделилась на реальную и виртуальную, а к запарам над первой сессией добавились желания снять видео и попасть в тренды или прославиться в стендапе.

В продолжении появились знакомые герои. Миллионер Кузя стал спонсором родного универа, который так и не закончил. Теперь он привёз поступать туда младшую сестру. Ректору Зуеву не дали отдохнуть на пенсии, и он вернулся к своим обязанностям. Гопник Кисель, по которому очень скучали зрители, стал помощником коменданта — строгой Тамары Михайловны (Марина Федункив). Вика Бобр (Юлия Франц), которая появлялась ещё в первом «Универе», получила больше эфирного времени и должность заместителя декана экономического факультета.

Но главный акцент, конечно, на новых героях — тех, кто продолжит традиции и вернёт зрителей в беззаботное студенчество. Новым жителем легендарной общаги стал Федя (Влад Прохоров) — заводила и любитель вечеринок, который мечтает стать стендапером. Его связывают непростые отношения с Полиной (Алина Воскресенская). Бывшая неформалка, которую годом ранее отчислили из универа, теперь она упорно учится и работает, чтобы оплатить учёбу.

Полина делит комнату с Аней (Екатерина Чаннова)— младшей сестрой Кузи. Вырвавшись из Агаповки, она пытается жить на полную катушку и наконец сепарироваться от брата. Но это не так-то просто, если учесть, что Кузя приставил к младшенькой телохранителя Пашу (Кирилл Мешалкин). Спортсмен и добряк Паша сразу влюбляется в свою подопечную, а в перерывах между любовными терзаниями генерирует комические ситуации и выдаёт фирменные фразочки своего наставника Кузи. Необычным стилем общения выделяется и робкий Славик (Илья Сигалов), который вырос под опекой любимой бабушки и в речи часто использует присказки и поговорки. Он невыносимо влюблён в звезду фигурного катания Евгению Медведеву. Да-да, олимпийская чемпионка сыграла в сериале саму себя. Правда, по словам девушки, самую гипертрофированную и капризную свою версию.

Новыми стали не только герои — впервые за всю историю проекта съёмки наконец-то проходили в настоящем универе. Поможет ли это первокурсникам и побьёт ли «Универ. Молодые» очередной телевизионный рекорд, покажет время!

Фильмы и сериалы
Пипец
Вячеслав Дусмухаметов
Екатерина Молоховская
Александр Стекольников
Сергей Пиоро
Анна Кузина
Константин Шелягин
Алексей Климушкин
Евгения Медведева
Лариса Баранова
Андрей Гайдулян
Евгений Соболев
Мария Кожевникова
Виталий Гогунский
Станислав Ярушин
Алексей Гаврилов
Алексей Иванов
Настасья Самбурская
Марина Федункив
Андрей Суслов
Анна Хилькевич