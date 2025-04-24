Кто сыграет главную роль в сериале «Американский заложник»

Джон Хэмм («Безумцы», «Благие знамения») сыграет главную роль в первом сезоне нового сериала-антологии под рабочим названием «Американский заложник» (American Hostage) для видеосервиса MGM+. Как сообщает Deadline, телешоу будет основано на одноименном подкасте, а тот в свою очередь рассказывает реальные истории.

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В первом сезоне психологического триллера из 8 эпизодов действие разворачивается в Индианаполисе 1970-х годов. Хэмм сыграет Фреда Хекмана - популярного радиоведущего, который оказывается в ситуации, когда человек по имени Тони Кирицис берет заложника, а затем требует эфирного времени на шоу Хекмана.

Хэмм сотрудничал и с авторами подкаста, озвучив того же самого персонажа. Он будет одним из продюсеров сериала. Авторами сценария и шоураннерами проекта выступят Шон Райан («Ночной агент», «Вне времени») и Эйлин Майерс («Большая любовь», «Бешеные псы») из Sony Pictures Television.

Съемки пройдут осенью 2025 года в Виннипеге, Канада.