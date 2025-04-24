Аналитики представили отчет об онлайн-кинотеатрах России

Аналитическая компания «ГфК-Русь» (GfK) представила актуальные данные о числе платных подписчиков российских онлайн-кинотеатров в 2025 году. Всего подписками на онлайн-кинотеатры в первом квартале 2025-го пользовались 54% горожан страны, а число платных подписчиков впервые в истории составило 41%.

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Абсолютным лидером по аудитории (24%) и числу платных подписчиков (19%) вновь стал «Кинопоиск». На втором месте оказался Okko (14%), замкнул тройку Wink (12%). Оба онлайн-кинотеатра занимают вторую строчку по количеству платной аудитории — 9%.

Самый значительный рост по числу платных подписчиков в первом квартале 2025 года показали «Кинопоиск» и Okko. Платящая аудитория в целом выросла в Москве и Санкт-Петербурге (с 43% до 48% по сравнению с концом 2024-го), а также в других городах-миллионниках (с 37% до 44%).