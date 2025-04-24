Стал известен лауреат Пекинского кинофестиваля

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" стал лауреатом 15-го Пекинского международного кинофестиваля в секции "Фокус на будущее" и получил специальный приз Valentino за "Креативный дизайн костюмов". О том, что картина участвует в киносмотре, ранее рассказывала "РГ".

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«На экране сложно воспроизвести историческую эпоху, а еще сложнее найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших потрясающих художников по костюмам за то, что сделали это возможным!» — отметил со сцены режиссер картины Феликс Умаров, который приезжал в Пекин представлять картину.