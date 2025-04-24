Режиссер Масса высказался о значимости ММКФ

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) может стать отличной стартовой площадкой для многих талантливых актеров и режиссеров, заявил в интервью ТАСС член жюри конкурса короткометражного кино 47-го ММКФ, итальянский режиссер, продюсер и актер Фабио Масса.

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В этом году в конкурс короткометражного кино ММКФ вошли 13 картин. Масса указал на высокое качество работ и "огромное разнообразие взглядов и культур".

«Это дает возможность расти и самим членам жюри, потому что ты наблюдаешь разные формы кинопроизводства. Мне нравится именно оценивать фильмы, а не судить их - я не люблю это слово. Я стараюсь подходить к работам не как специалист, а скорее как обычный зритель», — сказал режиссер.

Собеседник агентства особо отметил атмосферу фестиваля и его организацию.

«Сам фестиваль мне кажется очень насыщенным - как в культурном смысле, так и с точки зрения организации. Все продумано до мельчайших деталей. Нас встретили с большим теплом, и я чувствую себя по-настоящему счастливым, что оказался в составе жюри, — сказал Масса. — Это для меня уникальный двойной опыт: с одной стороны, я представляю здесь свой фильм вне конкурса, а с другой - имею возможность участвовать в выборе лучших работ. Фестиваль действительно важный, он может стать отличной стартовой площадкой для талантливых людей со всего мира».

Премьера фильма в России

В Москве Масса представил вне конкурса свой третий полнометражный фильм "Глобальная гармония", который был снят на английском языке. Действие этой социальной драмы разворачивается на итальянском острове Лампедуза. В центре повествования - американский журналист Ричард Фостер. После трагического инцидента он становится приемным отцом новорожденной девочки и впоследствии основывает фонд, чтобы защищать права человека и содействовать укреплению социальной справедливости в мире. Картина затрагивает вопросы морали, ответственности и гуманизма. Ее мировая премьера состоялась в США в феврале 2024 года, и с тех пор лента была удостоена ряда наград.

«Мы снимали на Лампедузе, в Тунисе, в Нью-Йорке и немного в Париже. Для меня очень важно быть сегодня здесь, в Москве, это важный шаг и для самого фильма, и для меня лично. Это шанс донести нашу идею глобального сотрудничества, мира и альтруизма. Пусть звучит немного утопично, но в этом и заключается дух фильма», — сказал собеседник агентства.

Фильм вышел в прокат в 80 странах. Он был также показан в Белоруссии во время XXX Минского международного кинофестиваля "Листопад".

О Московском фестивале

Московский международный кинофестиваль включает основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, конкурс "Русские премьеры", внеконкурсные программы и другое. В 2025 году на киносмотре представлены фильмы из 50 стран, всего в программах участвуют 200 фильмов.

Московский международный кинофестиваль - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. ММКФ впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.

ТАСС является информационным партнером ММКФ.