Как прошли показы нашумевшего фильма «Верные» о царской семье

Уже шестой месяц в кинотеатрах страны идет прокат документального фильма "Верные", рассказывающего о последних месяцах жизни Царской семьи и о тех верных подданных Императора Николая II, которые добровольно последовали за царем в ссылку и разделили трагическую участь Августейшей семьи. При этом большое количество сеансов в своих городах инициировано самими зрителями. Ажиотаж такой, что создатели ленты сделали небольшую инструкцию для тех, кто хочет организовать показ в своем городе или поселке. По всей стране картину показали уже более тысячи раз. Для документального кино - это событие.

"Например, на Кузбассе у нас было по 400 зрителей в зале, эта была молодежь, которая посмотрела фильм по Пушкинской карте. А билеты на эти сеансы были раскуплены за 3 часа после появления онлайн-ссылки на них в кинотеатрах", - говорит режиссер фильма Наталия Гугуева, которая не скрывает, что удивлена такому резонансу.

Столица также не осталась к "Верным" равнодушна - всегда был аншлаг, а после - дискуссии. Последний спецпоказ фильма в Москве пройдет 26 апреля в Доме журналистов. У зрителей будет возможность пообщаться с режиссером Наталией Гугуевой. Начало сеанса в 14:30.

"Этот фильм - о благородстве простых людей, об очень сложном человеческом выборе. - Рассказывает режиссер. - Просмотр фильма располагает к размышлениям о христианской любви к ближнему, о вере и верности, о жертвенности и милосердии, о смирении и покаянии. Он ставит вопрос перед каждым зрителем: а как бы я поступил в подобной ситуации: предал бы или остался верным?"

В фильме собраны и бережно анимированы кинокадры начала прошлого века, придуманы и записаны звуки той эпохи - такими, какими они могли бы быть - ведь хроника была немая.

В апреле-мае показы фильма "Верные" пройдут также в Омской, Томской, Самарской, Иркутской областях, в Муроме и в Республике Башкортостан.