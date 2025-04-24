Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»

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24 апреля состоялась премьера сериала «Беспринципные в Питере». Спин-офф оригинального комедийного шоу рассказывает о Валентине, которая уезжает с Патриарших в поисках лучшей жизни в Санкт-Петербург, продолжая заниматься музыкой и искусством.

Опубликовано расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»
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В новый сериал войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Первый сезон завершится 12 июня, спустя почти месяц после финала четвёртого сезона оригинальных «Беспринципных».

Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 24 апреля
  • 2-я серия 1 мая
  • 3-я серия 8 мая
  • 4-я серия 15 мая
  • 5-я серия 22 мая
  • 6-я серия 29 мая
  • 7-я серия 5 июня
  • 8-я серия 12 июня
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