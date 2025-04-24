Опубликовано расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»

Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»
24 апреля состоялась премьера сериала «Беспринципные в Питере». Спин-офф оригинального комедийного шоу рассказывает о Валентине, которая уезжает с Патриарших в поисках лучшей жизни в Санкт-Петербург, продолжая заниматься музыкой и искусством.
В новый сериал войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Первый сезон завершится 12 июня, спустя почти месяц после финала четвёртого сезона оригинальных «Беспринципных».
Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 24 апреля
- 2-я серия 1 мая
- 3-я серия 8 мая
- 4-я серия 15 мая
- 5-я серия 22 мая
- 6-я серия 29 мая
- 7-я серия 5 июня
- 8-я серия 12 июня