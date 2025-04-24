Глава Netflix сделал заявление о просмотре фильмов в онлайн-кинотеатре

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос в очередной раз прокомментировал влияние онлайн-кинотеатра на мировое кино. Топ-менеджер отверг обвинения в том, что стриминговые сервисы уничтожают Голливуд, назвав своё детище «спасением для голливудских студий».

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Сарандос заявил, что Netflix ориентируется на запросы современных потребителей, которые предпочитают смотреть кино дома.

Нет, мы спасаем Голливуд. Netflix — компания, крайне ориентированная на потребителя. Мы доставляем пользователям контент в удобной форме, и они его смотрят в удобное для себя время. Что потребители пытаются нам сказать? Что они хотели бы смотреть фильмы дома.

Глава Netflix также отметил, что кинотеатральный опыт постепенно отходит на второй план, ведь многим людям гораздо удобнее включить фильм или сериал у себя дома. Впрочем, говорить о вымирании традиционного кино пока рано — многие картины становятся успешными только после выхода в прокат.