Какой фильм стал одним из самых прибыльных в 2024 году

Журналисты издания Deadline начали раскрывать самые прибыльные голливудские фильмы 2024 года — речь о тех картинах, которые действительно смогли заработать денег. На 10-м месте оказался «Соник в кино 3».

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При бюджете в $ 122 млн картина по всему миру заработала $ 491 млн. Благодаря Deadline теперь известно, сколько заработала на проекте студия Paramount, — это $ 123 млн.

Без учёта третьего фильма для Paramount ценность «Соника в кино» уже составляла около $ 350 млн — это первые два фильма и мини-сериал «Наклз», который вышел незадолго до премьеры третьего фильма. При этом «Соник» себя хорошо показывает не только в кинотеатрах, но и в домашнем прокате — на телевидении и в стриминговых сервисах.

Paramount уже готовит четвёртый фильм «Соник в кино» и планирует создание проектов про других персонажей — в первую очередь, про Шэдоу.