Локализованный трейлер фильма «Верни её из мёртвых» (Bring Her Back) обнародовала 24 апреля 2025 года кинокомпания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в хорроре режиссеров Дэнни и Майкла Филиппу и студии А24 исполнили Салли Хокинс, Билли Бэррэтт, Сора Вон, Джона Рен Филлипс, Ольга Миллер, Сэлли Энн Аптон и другие.

По сюжету, недавно осиротевшие брат и сестра (Бэррэт и Вон) находят новую семью в лице заботливой женщины (Хокинс). Однако, переехав в её уединённый дом, они начинают подозревать, что за любовью их приёмной матери скрывается нечто зловещее… На самом деле женщина не может оправиться от потери своей родной дочки и одержима идеей воскресить ее (а точнее вселить душу покойной в новое тело) с помощью некого страшного обряда, в котором должны быть задействованы трое приемных детей.

Фильм «Верни её из мёртвых» выйдет в российский прокат 29 мая.