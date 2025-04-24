Вышли первые кадры из фильма «Клуб убийств по четвергам»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из фильма «Клуб убийств по четвергам». Детективная лента по мотивам одноимённого детективного романа Ричарда Османа выйдет уже 28 августа.

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Картина расскажет историю четверых пожилых людей, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

Режиссёром картины выступил Крис Коламбус — один из самых опытных режиссёров Голливуда. Он снял первые две части семейной франшизы «Один дома» и запустил «Гарри Поттера» с «Философским камнем» и «Тайной комнатой».