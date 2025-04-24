Появились постеры с героями фильма «Балерина» по «Джону Уику»

Кинокомпания Lionsgate представила постеры фильма «Балерина» — спин-оффа серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом. На них изображены главные герои будущей картины, премьера которой состоится уже 5 июня.

© Чемпионат.com

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы.

Изначально «Балерина» должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появится и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate