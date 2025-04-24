Вышел большой трейлер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

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Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Премьера продолжения одного из самых уникальных проектов стриминга состоится уже 15 мая.

Опубликован трейлер четвертого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными студиями. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

В четвёртый сезон войдут 10 эпизодов, которые расскажут абсолютно разные истории в различных сеттингах.

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