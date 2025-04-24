Стартовали съемки спин-оффа сериала «След»

К съемкам спин-оффа сериала «След» приступили в апреле 2025 года Пятый канал и холдинг «ТелеАльянс Медиа Групп». Как сообщает пресс-служба Пятого канала, проект «След. Новые легавые», в который войдут 16 эпизодов, будет посвящен майору Николаю Круглову. Его снова сыграет Владимит Ташлыков.

© кадр из сериала «След»

По сценарию, пока в ФЭС готовятся отмечать 60-тилетний юбилей Круглова, майор выезжает на задание. Во время задержания преступников получает тяжелое ранение и впадает в кому молодой оперативник. Николай Петрович винит в этом себя и уходит в отставку. Он переезжает в родительский дом на берегу Волги. Но спокойной жизни не получается.

- Мы взяли всё самое лучшее, что есть в легендарном «Следе», и добавили новых персонажей, - говорит автор сценария, креативный продюсер, режиссер-постановщик Юрий Харнас. - Будет больше драматургических поворотов. У актеров появилась возможность играть на контрасте – опыт и мудрость против молодости и азарта.

Другом Круглова в сериале станет веймаранер Маршал. В жизни собаку зовут Космос. Для него это дебют в кино. Свою первую главную роль сыграет и актер Иван Хромов. Ему придется играть сразу двух персонажей, братьев-близнецов Стаса и Андрея. Молодых оперативников, тех самых «новых легавых», сыграют Юлия Ратайко и Юрий Сазонов. Съемки спин-оффа сериала «След» пройдут в Тарусе. По сценарию это город Щукинск.

- Для меня съемки – значимое и яркое событие, - рассказал Владимир Ташлыков. - Важно, что в этом проекте мои коллеги из ФЭС будут приходить на помощь в трудную минуту, выручать, мы будем вместе искать преступников. Так что пенсия отменяется! Сложившаяся в городе ситуация не дает ни секунды покоя. Старые друзья детства изменились. Круглову предстоит многие взаимоотношения пересмотреть, будут невосполнимые потери, которые и заставят Николая Петровича самостоятельно искать истину. Потому что слово «друг» для Круглова священно, как и для всех оперативников ФЭС.

В будущем вселенную сериала «След» планируется расширить. Появятся спин-оффы и с другими главными героями Федеральной Экспертной Службы в других регионах России.