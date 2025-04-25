Что нужно знать о фильме «Лило и Стич»

В мае 2025 года в прокат выходит фильм «Лило и Стич». На этот раз зрители увидят любимых героев — гавайскую девочку Лило и пришельца Стича — не в анимационном формате, а в художественном. Больше деталей о дате премьеры, сюжете, сложностях производства и актерах — в материале «Ленты.ру».

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«Лило и Стич»: главное о фильме

«Лило и Стич» (Lilo & Stitch) — научно-фантастический фильм о гавайской девочке Лило и пришельце Стиче; ремейк одноименного мультфильма 2002 года. Оригинальный мультфильм был основан на истории, придуманной аниматором Крисом Сандерсом еще в 1980-е для детской книги. Книжное воплощение она не получила, но зато в разных странах собрала у экранов детей и их родителей.

240 млн долларов собрал мультфильм «Лило и Стич» в мировом прокате

Дата выхода

Фильм выйдет в кинотеатрах 23 мая 2025 года. По изначальной задумке шоураннеров, проект предполагали выпустить на стриминговой платформе Disney+, однако восторженные отзывы зрителей с тестовых показов убедили компанию Walt Disney Studios Motion Pictures сделать полноценный кинотеатральный релиз.

Первый постер и тизер появились в ноябре 2024 года, моментально став вирусными. За первые 24 часа официальный трейлер мультфильма «Королю Льву».

Трейлер Лило и Стич (2025):

Сюжет

В центре истории — шестилетняя девочка Лило Пелекаи. Сирота, она живет вместе со своей старшей сестрой Нани на одном из гавайских островов. Лило — мечтательница с богатым внутренним миром, обожает музыку короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, с интересом изучает природу и наблюдает за окружающим миром, вот только со сверстниками не ладит. Из-за этого она часто чувствует себя одинокой и грустит.

Все меняется, когда Нани решает взять в приюте пса. Однако вместо дружелюбной собаки, которая должна была стать компаньоном Лило, в дом попадает инопланетянин по имени Стич

Стич, или «эксперимент 626», создан исключительно для разрушений. За ним охотятся межгалактические спецагенты, а в придачу — земной социальный работник, который угрожает разлучить Лило и Нани, если в их доме не будет порядка.

Однако со временем разлучить Лило и Стича становится невозможно — оба они обретают друг в друге нечто, что меняет их отношение к жизни и к дружбе.

Вместе они познают, что семья — это не просто кровное родство, а «охана», то есть сообщество, где тебя никогда не предадут и не забудут

Судя по трейлерам, основной сюжет новой картины будет повторять события оригинального мультфильма. Единственные небольшие различия — внешний вид инопланетных агентов и тот факт, что Лило и Нани осиротели не только что, как в мультфильме, а уже довольно давно.

Производство

О разработке ремейка стало известно еще в 2018 году, но проект пережил масштабные изменения. Первый сценарист ушел, потом сменился режиссер, и лишь в 2022 году к фильму присоединился Дин Флейшер Кэмп. Сценарий переписывался в течение нескольких лет, пока в 2023 году создатели не утвердили версию от Брайта и Ван Ваеса.

Основные съемки начались в мае 2023 года и прошли на острове Оаху. Их старт также пришлось перенести из-за пожара на съемочной площадке, который уничтожил большую часть костюмов. Общий ущерб составил около 200 тысяч долларов. Позже съемки были еще раз приостановлены из-за забастовки SAG-AFTRA и возобновлены только в феврале 2024 года.

Работа над визуальными эффектами была поручена компании Industrial Light & Magic; за музыку отвечал композитор Дэн Ромер, известный по мультфильму «Лука». В саундтрек также вошли песни из оригинального мультфильма, включая «Hawaiian Roller Coaster Ride» и «(You’re the) Devil in Disguise» Элвиса Пресли.

Чтобы найти юную актрису на роль Лило, съемочная команда провела масштабный кастинг

В результате из сотен девочек была выбрана Майя Кеалоха. Не обошлось и без критики: выбор актеров с более светлым оттенком кожи, чем у коренных гавайцев, вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. Больше всего досталось актрисе Сидни Агудонг, сыгравшей старшую сестру Лило, и актеру Кахиау Мачадо (его впоследствии заменили).

Стича снова озвучил режиссер, сценарист и создатель франшизы «Лило и Стич» Крис Сандерс, однако в теперь это оказалось непросто: ему приходилось совмещать работу в этом проекте со съемками еще одного своего мультфильма, «Дикий робот».

Основные персонажи фильма

Лило Пелекаи (Майя Кеалоха) — шестилетняя девочка с богатым воображением, любящая Элвиса Пресли, а еще «все уродливое». Живет на Гавайях со старшей сестрой, борется с одиночеством и обретает настоящего друга в инопланетянине.

Нани Пелекаи (Сидни Агудонг) — 18-летняя сестра Лило, ее опора и единственная родственница. Энергичная, умная и упрямая, она пытается совмещать работу, учебу и опеку над младшей сестрой. Постоянное напряжение делает ее отношения с Лило сложными, особенно под давлением социальных служб.

Стич (озвучивает Крис Сандерс) — маленькое синее существо, результат инопланетного генного эксперимента. Сбегает на Землю, где неожиданно учится любви, дружбе и значению слова «охана».

Доктор Джумба (Зак Галифианакис) — безумный, но харизматичный ученый-инопланетянин, создавший Стича. Преследует свое творение вместе с Пликли, но вскоре проникается симпатией к земным жителям.

Агент Пликли (Билли Магнуссен) — чудаковатый инопланетянин с планеты Плоргон, специалист по Земле. Работает в паре с Джумбой, предпочитает избегать конфликтов. В новой версии Пликли предстает в человеческом образе через голографическую проекцию, а Магнуссен играет как его земную форму, так и озвучивает настоящего пришельца.

Дэвид Кавена (Каипо Дюдуа) — друг Нани и ее романтический интерес. Общительный, добрый молодой человек, который работает вместе с ней в сфере туризма.

Кобра Бабблс (Кортни Б. Вэнс) — суровый социальный работник, следящий за благополучием Лило. Внешне чрезвычайно строг, но на самом деле искренне заботится и борется за справедливость.

Миссис Кекоа (Тиа Каррере) — коллега Кобры, социальная работница, оценивающая условия жизни Лило. В оригинальном мультфильме озвучивала Нани.

Туту (Эми Хилл) — новая героиня в мире Лило и Стича; добрая соседка сестер Пелекаи и бабушка Дэвида. Образ умудренной опытом Тутуū получился весьма колоритным: она говорит с местным акцентом и играет важную роль в становлении девочек.

Верховная Канцлерша (Ханна Уоддингэм) — лидер Галактической Федерации, отдавшая приказ поймать сбежавшего Стича.