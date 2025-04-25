Раскрыты подробности о премьере фильма «Руки Вверх!»

Премьера телеканала НТВ - Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь в музыкальном блокбастере "Руки Вверх!". Эфир - 1 мая в 20:00.

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От робких песен о любви и попыток попасть на радио - до переполненных стадионов и бешеной популярности: музыкальный фильм погрузит зрителей в личные переживания Сергея Жукова и расскажет историю создания любимых хитов, объединяющих поколения.

В ролях: Владислав Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Леонид Ярмольник, Регина Бурд, Александр Обласов, Федор Лавров и другие. Режиссер-постановщик - Аскар Узабаев.

А сразу после фильма в эфире телеканала - концерт группы "Руки Вверх!" "Лужники на БИС" - 1 мая в 22:00.

Это - телевизионная версия концерта легендарной группы "Руки Вверх!" на стадионе "Лужники" в Москве. Шоу собрало рекордные для группы 75 тысяч зрителей всех возрастов. Солист Сергей Жуков исполняет главные хиты коллектива, которые за почти три десятилетия стали по-настоящему народными. Со сцены прозвучат песни "Крошка моя", "Ну, где же вы, девчонки?", "Ты назови его как меня", "Он тебя целует", "18 мне уже" и многие другие. В музыкальном празднике принимают участие группа "Иванушки International", Zivert, Ева Польна и другие артисты.