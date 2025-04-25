Сегодня на Netflix вышел боевик «Опустошение» с Томом Харди в главной роли. Картину уже можно посмотреть на сервисе с субтитрами на русском языке.

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Согласно синопсису, детектив должен разыскать исчезнувшего сына некоего политика и распутать тёмную сеть заговоров и коррупции в городе. С этого момента герой Харди противостоит криминальным авторитетам и политикам.

Также в актёрский состав вошли Тимоти Олифант, Форест Уитакер, Луис Гусман, Наргес Рашиди, Кселиа Мендес-Джонс, Ричард Хэррингтон, Джилл Винтерниц, Джесси Мей Ли и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эванс, постановщик «Рейда» и «Банд Лондона».