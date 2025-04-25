Вышел трейлер нового сериала «Мой брат — клон»

Телеканал СТС опубликовал трейлер сериала "Мой брат - клон", который стартует в 19:00 12 мая.

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В главных ролях - 16-серийного драмеди - звёзды "Молодёжки" Никита и Вячеслав Паршины. По сюжету молодой бизнесмен Игорь узнаёт, что на его наследство претендует полицейский Егор - брат (или клон), о котором никто никогда не слышал. Теперь он с матерью пытается разобраться, откуда взялся нежданный родственник. В связи с неожиданными обстоятельствами им приходится поменяться местами.

В ролях также: Валерий Николаев ("День рождения Буржуя", "Терминал" с Томом Хэнксом), Анна Бреннер-Вартаньян, Наталия Вдовина, Никита Тарасов, Валерия Яковлева, Никита Дювбанов, Александра Белоглазова, Максим Литовченко, Сюзанна Бэлль, Сергей Черданцев и другие