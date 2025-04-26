Раскрыты детали о прибыльности «Дюны 2»

Издание Deadline опубликовало финансовые показатели фильма «Дюна 2» — продолжения саги Дени Вильнёва. С помощью доверенных источников журналисты подсчитали примерные затраты и выручку оскароносной ленты — данные актуальны на конец 2024 года.

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Как оказалось, студия Warner Bros. заработала на фильме примерно $ 690 млн — в эту сумму входят прокат в кинотеатрах (около $ 315 млн), продажи физических копий ленты на Blu-Ray ($ 155 млн) и отчисления от трансляций в онлайн-кинотеатрах и на телевидении ($ 220 млн). При этом расходы на ленту составили $ 505 млн — в сумму издержек вошли производственный ($ 190 млн) и маркетинговый ($ 155 млн) бюджеты, гонорары съёмочной команды ($ 76 млн) и другие затраты ($ 84 млн).

В конечном итоге Warner Bros. обогатилась примерно на $ 184 млн — это один из самых прибыльных фильмов студии за последние годы. «Дюна 2» занимает седьмую строчку в списке лент с наибольшими доходами, опережая «Соника в кино 3» и «Кунг-фу Панду 4».