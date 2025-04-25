Опубликован постер комедии «На деревню дедушке» со Стояновым

Комедия "На деревню дедушке" со Стояновым, Олеринской и Филипенко выйдет 12 июня
Опубликован постер новой комедии с Юрием Стояновым "На деревню дедушке".
По сюжету десятилетний Владик осваивает нейросети и выживает всех нянь. Маме мальчика предстоит нужно уехать в Москву, и она принимает трудное решение - оставить его с дедом в деревне. При этом они не общались много лет.
© Постер
В ролях также: Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев, Алиса Руденко.
Премьера - 12 июня.
Трейлер - здесь.