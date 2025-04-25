Комедия "На деревню дедушке" со Стояновым, Олеринской и Филипенко выйдет 12 июня

Российская Газета

Опубликован постер новой комедии с Юрием Стояновым "На деревню дедушке".

Опубликован постер комедии «На деревню дедушке» со Стояновым
© Российская Газета

По сюжету десятилетний Владик осваивает нейросети и выживает всех нянь. Маме мальчика предстоит нужно уехать в Москву, и она принимает трудное решение - оставить его с дедом в деревне. При этом они не общались много лет.

© Постер

В ролях также: Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев, Алиса Руденко.

Премьера - 12 июня.

Трейлер - здесь.

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Антон Филипенко
Ингрид Олеринская
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Александр Ильин