Опубликован постер комедии «На деревню дедушке» со Стояновым

Опубликован постер новой комедии с Юрием Стояновым "На деревню дедушке".

© Российская Газета

По сюжету десятилетний Владик осваивает нейросети и выживает всех нянь. Маме мальчика предстоит нужно уехать в Москву, и она принимает трудное решение - оставить его с дедом в деревне. При этом они не общались много лет.

© Постер

В ролях также: Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев, Алиса Руденко.

Премьера - 12 июня.

Трейлер - здесь.