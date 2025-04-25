Критики оценили фильм ужасов «Дожить до рассвета»

Фильм ужасов «Дожить до рассвета» получил смешанные отзывы критиков
25 апреля состоялась премьера «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn для консолей PlayStation. Лента выступает духовным наследником оригинальной игры, используя некоторые особенности жанра.
К выходу фильма появились полноценные обзоры критиков — на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 62% обозревателей. Журналисты в основном хвалят актёрский состав и общую атмосферу, а также отсылки на оригинальную игру студии Supermassive.
Больше всего негатива в обзорах связано с сюжетом — его называют слишком поверхностным и даже переусложнённым. Критики также не смогли привязаться к персонажам из-за скромного хронометража, игра для этого подходит куда лучше, подытожили они.
Что пишут критики о фильме «Дожить до рассвета»
- "«Дожить до рассвета» — это серия не связанных друг с другом сцен, в которых случайные персонажи раз за разом умирают. И ничего больше".
- "Если вы ищете причины поёрзать на кресле в напряжении, то есть и худшие способы провести время, чем «Дожить до рассвета». Но есть и куда лучшие".
- "«Дожить до рассвета» проваливается не потому, что она не верна игре. Фильм ужасов терпит неудачу, потому что он очень скучный там, где игра блистала".
- "Крепкий фильм ужасов, который одинаково страшный, кровавый и развлекательный. Что ещё может просить фанат хорроров?"
- "Брутальный, кровавый и зловеще забавный фильм ужасов".