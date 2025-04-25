Критики оценили фильм ужасов «Дожить до рассвета»

25 апреля состоялась премьера «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn для консолей PlayStation. Лента выступает духовным наследником оригинальной игры, используя некоторые особенности жанра.

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К выходу фильма появились полноценные обзоры критиков — на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 62% обозревателей. Журналисты в основном хвалят актёрский состав и общую атмосферу, а также отсылки на оригинальную игру студии Supermassive.

Больше всего негатива в обзорах связано с сюжетом — его называют слишком поверхностным и даже переусложнённым. Критики также не смогли привязаться к персонажам из-за скромного хронометража, игра для этого подходит куда лучше, подытожили они.

Что пишут критики о фильме «Дожить до рассвета»