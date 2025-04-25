Вышел трейлер военной драмы «Август» с Безруковым и Кологривым

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер военной драмы «Август». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 25 сентября.

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События «Августа» развернутся в 1944 году в западной Белоруссии. Лента расскажет историю недавно освобождённой от Германии территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).

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Видео доступно во VK-группе Централ Партнершип. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».