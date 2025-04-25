Появилось расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело номер 11. Розыгрыш»

Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Шоу продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. Проект расскажет об отставном майоре Черкасове, который в 1980-х помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

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11-й сезон знаменитого проекта включает в себя восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 13 мая.

Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»