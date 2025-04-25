Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело номер 11. Розыгрыш»

Чемпионат.com

Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Шоу продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. Проект расскажет об отставном майоре Черкасове, который в 1980-х помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Появилось расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело номер 11. Розыгрыш»
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11-й сезон знаменитого проекта включает в себя восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 13 мая.

Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

  • 1-я серия — 28 апреля
  • 2-я серия — 29 апреля
  • 3-я серия — 30 апреля
  • 4-я серия — 5 мая
  • 5-я серия — 6 мая
  • 6-я серия — 7 мая
  • 7-я серия — 12 мая
  • 8-я серия — 13 мая
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