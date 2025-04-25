К выходу готовится шпионский сериал «По следу зверя» с Олегом Тактаровым

8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, онлайн-кинотеатр Wink.ru выпускает военно-исторический шпионский сериал "По следу зверя".

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По сюжету, основанному на реальных событиях, братья, служащие в советской разведке, пытаются выявить диверсионную группу, которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии перед Курской битвой. При этом между братьями в течение долгих лет продолжается конфликт, и взаимное недоверие вызывает у одного из них ужасные подозрения.

В ролях: Павел Харланчук, Антон Батырев, Михаил Гаврилов-Третьяков, Владимир Селезнев, Сергей Комаров, Максим Щеголев, Олег Тактаров и другие.

В сериале будет 12 эпизодов. Телепремьера состоится на РЕН ТВ.