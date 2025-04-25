Почему онлайн-стриминги не похоронят кинотеатры

Стриминги сегодня выпускают больше контента, чем представлено в кинотеатрах, что сделало кинозрителей более избирательными, заявила НСН Нина Ромодановская.

Появление онлайн-кинотеатров привело к переделу рынка, однако это не означает, что в дальнейшем люди перестанут смотреть фильмы на большом экране, отметила в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос допустил, что сама идея кинотеатров устарела. В рамках конференции TIME100 он заявил, что сокращение кассы кинотеатров прямо указывает на то, что зрители чаще предпочитают смотреть кино дома. В свою очередь глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК отметил, что его киносеть решила сдать в аренду под фитнес-клубы часть своих помещений. По словам Ромодановской, снижение кинокассы связано как с общей мировой тенденцией, так и с контентом, представленном в кинотеатрах.

«Сейчас большую часть зрительского внимания занимают онлайн-платформы и онлайн-проекты. Стриминги снимают в несколько раз больше контента, чем студии, создающие фильмы для кинотеатров. Кроме того, люди стали избирательнее подходить к просмотру в кино, и в основном идут в кинотеатр за развлечениями, а не чтобы посмотреть камерные драмы. Такие фильмы можно прекрасно посмотреть онлайн, большие телевизоры позволяют это сделать без ущерба для эстетического вкуса», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, в дальнейшем перераспределение рынка приведет к тому, что кинотеатры будут предлагать зрителям контент, который они гарантированно захотят посмотреть именно на большом экране.

«Если мы вспомним историю культуры, то с каждым новым форматом эксперты начинают предрекать смерть предыдущему. Когда появился кинематограф, стали говорить, что умрет театр. Как видим, он прекрасно здравствует и поныне. Появилось телевидение, стали предрекать, что кинотеатры умрут, но этого не произошло. Сейчас с появлением онлайн-формата снова пошли эти разговоры. Однако через некоторое время завершится трансформация рынка, станет понятно, за какими проектами зритель идет в кинотеатры, такие форматы и будут ему предлагаться. Зритель будет ходить в кинотеатры на вполне конкретные фильмы. Сейчас мы живем в эпоху перемен, на наших глазах происходит передел рынка» - заявила Ромодановская.

Ранее исследование рынка онлайн-кинотеатров, представленного ГфК-Русь, показало, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. Помимо прочего в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% городских жителей, что тоже стало рекордом, передает «Радиоточка НСН».