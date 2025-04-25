«Золотую лихорадку» Чарли Чаплина покажут на Каннском фестивале

Как сообщает издание Variety, организаторы Каннского кинофестиваля организуют показ фильма «Золотая лихорадка». Культовую ленту Чарли Чаплина представят в отреставрированном виде в разрешении 4К в честь 100-летия картины.

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Фильм станет частью секции «Каннская классика», а в мировой прокат он выйдет 26 июня на территории 70 стран. Оригинальная картина вышла в 1925 году и рассказывала историю о злоключениях извечного любимца публики, маленького бродяги, который отправляется на золотые прииски Аляски.

78-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 13 по 24 мая. На ивенте представят в том числе восьмую «Миссию: Невыполнима», вестерн «Эддингтон» Ари Астера и «Исчезновение Йозефа Менгеле» российского режиссёра Кирилла Серебренникова.