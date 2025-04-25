Никита Кологривый рассказал о фильме "Август" по роману Богомолова

Сегодня вышли первый трейлер и тизер-постер драмы "Август". Сам фильм, снятый по роману Владимира Богомолова "Момент истины", выйдет в кинотеатрах 25 сентября.

Про военную драму не раз писала "Российская газета". Трейлер и тизер-постер сегодня размещены и на нашем сайте. Одну из главных ролей в картине играет Никита Кологривый. Его герой - старший лейтенант Евгений Таманцев. Кологривый рассказал о картине подробнее:

"В наших главных героях собраны такие архетипы русских людей, которые вместе представляют очень большую силу. И все вместе втроем они такой богатырь, собранный из трех разных людей: возрастов, темпераментов, способностей, который может противостоять очень сильному противнику. Их качества совмещаются, и получается классная команда. Как говорил мой мастер - в театре и кино было все, кроме тебя. Нам кажется, что в своей интерпретации романа мы увидели, что там остается много нераскрытого. А еще мы все хотели поразмышлять о природе людей в то время, а это наши предки - на фронте, в лагерях, в тылу, в разведке, в СМЕРШе - люди, которые вынуждены были выживать изо всех сил, в этих условиях применить свои личные качества, чтобы выжить. Как мой Таманцев - если не получается действовать умом, то действовать и решать надо сердцем", - поделился актер.

Между тем

В финале "Кубка Первого канала. Мир танков" покажут первый трейлер картины "Август". Сама прямая трансляция киберспортивного турнира по одной из самых популярных в мире игр "Мир танков" пройдет 26 апреля в эфире и на веб-ресурсах Первого канала.