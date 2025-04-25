Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти» от ТНТ

Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Блогеры взаперти» — нового оригинального проекта телеканала ТНТ. Сюжет шоу расскажет о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.

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Первый сезон сериала включает 10 эпизодов — все серии выйдут с понедельника по среду на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 30-го числа.

Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти»

1-я серия — 28 апреля

2-я серия — 28 апреля

3-я серия — 28 апреля

4-я серия — 28 апреля

5-я серия — 29 апреля

6-я серия — 29 апреля

7-я серия — 29 апреля

8-я серия — 30 апреля

9-я серия — 30 апреля

10-я серия — 30 апреля