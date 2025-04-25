Apple выпустит военную драму «Грейхаунд 2» с Томом Хэнксом

Как сообщает издание Deadline, компания Apple запустила производство фильма «Грейхаунд 2» — продолжение военной драмы с Томом Хэнксом. Оскароносный актёр вернётся к своей роли, а съёмки начнутся уже в январе 2026 года в Австралии.

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Будущая лента продолжит историю капитана эсминца Эрнеста Краузе во времена Второй мировой войны. Судя по всему, сиквел будет масштабнее оригинала — судно главного героя поучаствует в сражениях не только на территории Тихого океана, но и на берегах Нормандии. Режиссёром вновь выступит Аарон Шнайдер.

Оригинальный «Грейхаунд» вышел в 2020 году в онлайн-кинотеатре Apple TV+ и получил в основном положительные отзывы от критиков и зрителей. На агрегаторе IMDb средняя оценка ленты составляет семь баллов из 10.