Асгар Фархади готовится к съемкам фильма с Венсаном Касселем

Иранский режиссер, дважды обладатель «Оскара» Асгар Фархади («Лабиринты прошлого», «Герой») готовится к съемкам своего нового, франкоязычного, фильма. Как сообщает Variety, главные роли в картине под названием «Параллельные истории» сыграют Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине и Адам Бесса, а также звезда французского кино Катрин Денёв. Сюжет держится в тайне, съемки должны начаться в Париже осенью 2025 года.

«ИнтерМедиа» напоминает, что Асгар Фархади снял свой первый франкоязычный фильм «Секреты прошлого» в 2013 году и получил за него приз в Каннах и три номинации на премию «Сезар». Режиссер дважды удостаивался «Оскара», за снятые на родине картины «Развод Надера и Симин» (2011) и «Коммивояжер» (2016), большим хитом стал его испаноязычный фильм «Лабиринты» прошлого с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, а его последний на данный момент фильм «Герой» (2021) удостоился двух призов Каннского кинофестиваля.