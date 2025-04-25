Комедийный экшен «Шпионская свадьба» выйдет в российский прокат

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Шпионская свадьба» (Bride Hard) представили 25 апреля 2025 года кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино». Главные роли в комедийном экшне режиссёра Саймона Уэста исполнили Ребел Уилсон, Анна Кэмп, Анна Кламски, Джастин Хартли, Стивен Дорфф, Марк Вэлли, Давайн Джой Рэндольф и другие.

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Это история о супершпионке (Уилсон), за которой охотится весь преступный мир. Оказавшись на свадьбе подруги на экзотическом острове, она вместе с другими гостями попадает в заложники к вооруженным бандитам. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

В мировой прокат «Шпионская свадьба» выйдет 19 июня, а в российский – 26-го.