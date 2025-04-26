Шесть причин, почему фильм «Майнкрафт в кино» так популярен

Возможно ли перенести на экран игру про кубики? А ведь ответ не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. Жанр экранизации видеоигры сам по себе сильно нишевый и считается, ну… второсортным. И сугубо «ради денег». К фильму «Майнкрафт в кино» это в той или иной мере тоже относится — и всё же проект показывает невероятные успехи в прокате, грозя обогнать собрата по жанру «Братья Супер Марио в кино», и собирает на удивление неплохие отзывы.

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Редакция Тлум.Ру присоединяется к хору положительно изумлённых зрителей и рассуждает о возможных причинах популярности «Майнкрафта в кино» в обзоре громкой новинки.

О чём?

Жил-был офисный (скуф) работяга Стив, который мечтал попасть в шахту. В детстве его туда не пустили, а во взрослом возрасте он как-то и подзабыл, а потом взял, вспомнил — и попал. В шахте он добыл могучий артефакт — светящийся куб, который на самом деле сфера, но мы же тут Майнкрафт смотрим, верно? Вещица затягивает Стива в мир игры, творчества и кубиков, где он и остаётся, найдя своё счастье и призвание. Потом, правда, его взяла в плен местная злодейка, а сфера попала в наш мир.

Годы спустя в квадратную вселенную перемещается разношёрстная компания людей (о них позже). Сферу они ожидаемо потеряли, и теперь, чтобы вернуться домой, им нужно пройти местный квест, познакомиться со Стивом и решить некоторые личностные проблемы. Всё, сюжет вы знаете, пора узнавать, почему такая простейшая история снискала такой успех.

№ 1: Майнкрафт как игра безумно популярен

Причина первая, самая очевидная: «Майнкрафт» — одна из ведущих по популярности видеоигр в индустрии вообще. Он вышел в далёком 2011-м и не теряет ни толики аудитории. Проект сам по себе ода свободному творчеству, это гигантская песочница, где можно создавать из пресловутых кубиков вообще что угодно. Предусмотрены и боевые режимы для тех, кто любит подраться, а на базе игровых серверов постоянно создаются отдельные ролевые вселенные со своими историями, их рассказчиками и поклонниками.

Какой бы абсурдной ни казалась идея экранизации такого всеобъемлющего и при этом расплывчатого игрового процесса, она была обречена на успех, даже если это было бы плохое кино. А это на удивление неплохое кино — что сделало фильм просто бомбой.

№ 2: Сюжет и его посыл просты, как схема кирки

Потому «заходит» даже маленьким зрителям, а это фильм прежде всего для них. Смотрите сами: есть палка, то есть сюжет в реальном мире. Там двое сирот-подростков приезжают в захолустный городок, знакомятся с местным фриком, в прошлом — звездой аркадных видеоигр, а ещё с риелторшей, которая сдаёт им дом. У всех свои проблемы, все четверо случайно угодили в мир Майнкрафта и весь фильм пытаются оттуда выбраться. Бинго.

Есть само лезвие кирки: «квадратная» вселенная делится на чудесный зелёный Верхний мир и адский Подземный. Последним правит Малгоша — предводительница пиглинов, помеси свиней и орков. Она уже разграбила своё измерение и планирует захватить Верхний мир при помощи той самой сферы, которая куб.

Итого весь фильм идёт скучноватая борьба «хороших» с этой однозначно плохой героиней за артефакт. Посыл при этом такой: детство это хорошо, творчество это ещё лучше, творите, люди, и будет вам радость, а всякие всемогущие штуки надо лучше прятать.

И тут у знакомых с игрой зрителей встаёт вопрос: а где, собственно, дракон? Несмотря на всю «песочность», у «Майнкрафта» ведь есть пусть слабо отслеживаемая, но сюжетная линия: чтобы пройти игру, нужно попасть в подземный мир и убить дракона. Ну и его тут нет — сценаристы не стали использовать единственный имеющийся сюжет и придумали свою злодейку, простую, как схема её посоха. Даже ещё проще.

№ 3: Герои максимально шаблонны и понятны

А играющие их актёры даже не пытаются делать вид, что снимаются в хоть сколько-то серьёзном кино. Вот уж нет: здесь два достаточно ярких актёра щеголяют на фоне совершенно незаметных, и все вместе, кажется, получают тонну удовольствия от участия в таком не обременённом интеллектуальностью проекте. Ах да, герои: основным принято считать мальчика Генри, того самого сироту. Он любит рисовать и конструировать, но что-то всегда идёт не так, и его творческой натуре приходится тяжко. У него есть старшая сестра Нат, пытающаяся в родительство. Безуспешно.

Вот Гарриет «Мусорщик», пытающийся вылезти из банкротства со своим магазином игрового старья. Безуспешно. Зато он на стиле: в розовой косухе и с подведёнными глазами — они Джейсону Момоа известно идут. Ну и осталась темнокожая риэлторша, чья роль в происходящем сугубо проходная: работает на нескольких работах, подружилась с Нат — и, собственно, всё. Не за этим сюда пришли зрители.

А, пожалуй, за блестящим дуэтом из Мусорщика и Стива, которого играет Джек Блэк. Эти двое сначала соперничают, потом дружат, и всё делают искромётно. При этом абсолютно все герои такие односторонние и шаблонные, что даже полагающееся им по сценарию мини- нет!, микроразвитие выглядит нарочито топорно. И тут пора переходить к следующей причине.

№ 4: Это самоиронично, забавно и вкусно снято

И просто смешно. Не в плане «смешно» как «хорошие шутки» — они тут есть, местами даже удачные, но речь прежде всего об общей атмосфере, о тоне повествования, который намеренно говорит зрителю: хэй, майнкрафтить — это весело! Творчество — это круто! Наше кино точно знает о том, что оно глупое, так получай удовольствие от этого вместе с нами!

Подтверждает вышесказанное например то, что «реальная» часть сценария не претендует на хоть какую-то достоверность точно так же, как и «игровая». Люди попали в другой мир, где всё квадратное? Ну и ладно, психике каждого героя нужно ровно 0,001 секунды на адаптацию и принятие факта такой фантастики. Герои пытаются драться или даже считается, что они это умеют? Конечно, они будут просто махать руками и ногами, а как ещё-то? Таких допущений в фильме настолько много, что сомнений в том, что это всё специально, никак нет. Это специально. Наслаждайтесь!

Зато чему уделили должное внимание — это дизайну кубического мира. Что сами локации, что населяющие мир «Майнкрафта» существа вполне гармонично смотрятся со всеми своими квадратными сторонами. На них приятно смотреть, да и в целом на визуал студия Warner Bros. не поскупилась — и спасибо (если вы вдруг видели в Сети слитую незавершённую версию с плохой графикой — знайте, это именно она). Также сценаристы озаботились тем, чтобы маленькие зрители с клиповым мышлением не отрывались от фильма, настолько там всё насыщенно и с постоянным, без передышек, экшеном. И при этом, к слову, зрелище кажется подходящим для маленьких зрителей далеко не везде. Хотите посмотреть, как зомби рвут овцу на розовые клочки? Такая сцена тут тоже есть.

№ 5: Это миллиард отсылок к игре и не только

Пожалуй, не совсем верно называть это «отсылками», ведь сам фильм и есть про Майнкрафт, но по-другому объяснить ещё сложнее. Элементами из игры разной степени важности здесь всё наполнено от и до. Начиная с мелькающих в кадре предметов, знакомых каждому игроку, заканчивая теми самыми звуками из игры, от которой мурашки так и пускаются в пляс по коже. Особенно когда рядом криперы. На этом кадре: алмазный и черепаховый шлемы, золотые яблоки, золотая морковка, золотой арбуз, динамит, магмовые блоки и так далее, и так далее.

Режиссёр картины отдельно отмечал забавность того, что персонажи регулярно проходят мимо совершенно «имбовых» вещей, вроде Тотема бессмертия, потому что они новички и не знают, что все эти штуки умеют делать. Это тоже специально. Некоторые игроки периодически возмущаются мол «нарисовали, и не в курсе, что это такое» — о, ещё как в курсе! Аналогично можно сказать и о намеренном «неканонном» использовании части предметов. Например, крылья-элитры в наличии у Стива, а ведь чтобы их достать, нужно убить того самого дракона и вообще «пройти» игру, чего он явно не сделал.

Такого вроде бы некорректного отношения к игровым моментам в фильме тоже хватает, но без них было не обойтись — всё-таки форматы и жанры слишком разные. Если бы Лесной особняк был таким же непроходимо опасным, как в оригинальной игре — фильм пришлось бы удлинять ещё на час. К тому же, вызывать таким образом некоторое возмущение игроков, кажется, было одной из целей создателей. Наслаждайтесь!

Помимо игры-первоисточника, фильм не забывает делать ироничные реверансы и другим знаковым проектам. Например, созвучной даже названием игре Warcraft, чьи Гул’дановские уши торчат тут у злодейки Малгоши и её плана по прорыву в другой мир. И отдельно необходимо упомянуть самую трогательную и грустную отсылку в виде свиньи в короне, проходящей перед героями в деревне. Это дань уважения известному игроку и ютуберу с ником Technoblade, скончавшемуся от рака в 2022 году. Упомянуть культового майнкрафтера предложил актёр Себастьян Хансен, играющий Генри. Снимаем шляпу и мы.

№ 6: Это единение и общность

Те самые, которых сегодня может так не хватать в нашем цифровом и разобщённом мире. Люди в залах и перед экранами объединены — и даже пусть они по-разному отзываются о фильме, они о нём отзываются. Смекаете? «Майнкрафт в кино» стал своего рода феноменом, вытащившим игроков в реальность, пусть и всего на полтора часа — зато по какому поводу! Дошло до того, что в США на сеансах зрители стали устраивать флешмобы с подбрасыванием еды в воздух — актёрам даже пришлось записывать обращения с просьбой вести себя прилично, и это не помогло. Когда маленький куриный жокей на экране — все лютуют, это уже традиция.

И вот как только что вышедший фильм успел обзавестись традицией? Особенно при том, что его сюжет объективно слаб, предсказуем и по нему заметно, что сонм сценаристов вразнобой переписывал текст несколько раз? Ну вот так и получилось. Этот набор ингредиентов взял — и сработал, этот коктейль с хитовой этикеткой оказался весьма недурным на вкус.

И мы никак не можем завершить обзор без упоминания гениальной, на наш взгляд, сюжетной линии с обратным попаданцем: пока портал в мир игры работал, к обычным людям вышел любопытный и по-своему симпатичный обитатель деревни, даром что квадратный. Он познакомился с местной замдиректора, и их линия — глоток чистой доброты, радости и внезапно прямой отсылки к фильму «Американский пирог», там даже та же актриса играет. А что касается радости, то она распространяется на весь «Майнкрафт в кино» целиком. Он получился такой радостный, что его и ругать не хочется. Наслаждайтесь.