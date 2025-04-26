Каким получился сериал «Путешествие на солнце и обратно»

"Дождись лета и посмотри, что будет" - роман обладателя множества регалий в разных сферах, писателя и режиссера Романа Михайлова. Книга, опубликованная в 2021 году, стала основой для создания многосерийной драмы "Путешествие на солнце и обратно", представленной на 47-м ММКФ в программе спецпоказов.

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Истории любви и взросления на фоне "лихих 90-х", как и все творчество Романа Михайлова, вызвали такой интерес, что билеты на сериал разлетелись в течение пяти минут и организаторам фестиваля пришлось сделать дополнительный показ. Чем же привлекла новая работа режиссера?

Детство Руслана (Олег Чугунов) пришлось на 80-е годы, когда дни казались солнечными, в доме играла музыка, а мама (Дарья Екамасова) и папа (Кирилл Полухин) часто брали ребенка с собой в санаторий. Повзрослев, мальчик понимает, что это был не обычный отдых с семьей, а своеобразный способ заработка родителей, устраивающих сцены супружеской ссоры во время карточной игры, чтобы подтасовать колоду и заставить противника выложить все деньги.

Добившись таким образом авторитета в криминальной среде, отец везет семью на свадьбу сына одного из бандитов. Руслан видит невесту (Мария Мацель) и с тех пор, околдованный ее печальным образом, не может думать ни о чем другом, кроме встречи с девушкой.

Судьба это, волшебство или психическое заболевание - ответа нет, но точно не случайность, ведь портрет невесты герой находит дома в детской книжке. Как и образы своих друзей: мальчика Ласло из венгерской сказки (Марк Эйдельштейн), Алладина (Сергей Двойников), двух красноармейцев. Компания бездельничает по улицам и заброшенным зданиям небольшого провинциального городка и все больше вязнет в криминале и пагубных пристрастиях. В каждом из героев сочетаются порок и чистота. Почти всех, как болезнь поколения, постепенно разрушает неприспособленность к новому времени.

"Путешествие на Солнце и обратно" - продолжение и, по словам режиссера, финальный этап в сфере кино, к которому вели шесть лет работы. В нем таинственность, искренность и ощущение живой юности существуют в соседстве с иронией - над зрителем, вынужденным смотреть такие эпизоды, как, например, полностью "запиканный" монолог Алика, и даже над будущим критиком, разбирающим фильм на оммажи: "Видел фильм "Тарковский"? Здесь, наверное, снимали".

Проще всего искать отсылки к работам самого Михайлова: герой видит прекрасную принцессу на тусовке, как в "Наследии", хотя здесь это ее свадьба, с отцом - карточным шулером - входит в мир азартных игр и карточных трюков, как в "Поедем с тобой в Макао", в Петербурге встречает среднего сына из притчи "Сказка для старых" (Федор Лавров).

Трансцендентальное вкрапляется в картину так, что смыслы наслаиваются друг на друга: уже упомянутые иллюстрации к книгам психиатр (Олег Рязанцев) называет алхимическими ключами. В трактате монаха-алхимика Василия Валентина это зашифрованные в притчах указания к созданию философского камня. Чуть проще похожую мысль выразил Ласло:

"Сказки - это подсказки".

В них содержится не только утилитарная мудрость, но и ключ к разгадке человеческой сути. Солнце, образом которого у славян является алый конь, - еще один алхимический символ не только золота как драгоценного металла, но и вещества, лежащего в основе всех остальных металлов и минералов - "сокрытой души всех вещей".

В фильмах российского инди-режиссера люди из андеграунда с открытым сердцем и без предрассудков живут так, как умеют, раздвигая рамки привычного и впуская в него щепотку потустороннего, не всегда понимая, как с ним справиться.

Путешествие на Солнце - это история о пути к общему бессознательному и неизвестному внутри собственной личности. Про внутренний поиск говорит и постоянное перемещение главного героя: сначала мы видим его то в винтовой хате в спортивном костюме, то среди братков в кожаной куртке, а вот герой уже в Петербурге, пересчитывает запертые двери пустых квартир - закоулки памяти.

"Ласло сказал, что у осени цвет белый, у зимы красный, у весны черный, а лета не существует".

Оказываются за гранью существования и "путешественники на солнце", но лишь вернувшись обратно можно обрести себя.