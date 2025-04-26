Что известно о фильме «Пункт назначения: Узы крови»

Весной 2025 года в прокат выйдет продолжение одной из самых жутких хоррор-франшиз нулевых — фильм «Пункт назначения: Узы крови». Шестая часть увидит свет спустя двадцать пять лет после выхода первого «Пункта назначения». В новом фильме обычные люди вновь столкнутся с жестокой судьбой, которая не оставит им шанса на спасение. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет «Уз крови» и рассказывает, кто из героев легендарной франшизы вернется на экраны спустя четырнадцать лет.

© кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови»

Главное о фильме

Страна: США

Оригинальное название: Final Destination: Bloodlines

Жанр: ужасы

Режиссеры: Зак Липовски и Адам Б. Стейн

Франшиза: «Пункт назначения»

Какая по счету часть: 6-я

Когда выйдет: 2025 год

Покажут ли в России: неизвестно

Длительность: 1 час 49 минут

В главных ролях: Тони Тодд, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Габриель Роз

Дата выхода

О выходе новой главы франшизы «Пункт назначения» заговорили еще в 2019 году. Однако примерные сроки стали известны только через пять лет после начала разработки. Весной 2024 года создатели фильма сообщили, что его покажут в кинотеатрах в 2025 году. Точная дата выхода стала известна в конце 2024-го.

Американская премьера фильма «Пункт назначения: Узы крови» запланирована на 16 мая 2025 года

Кстати, раньше всего новый ужастик Франции — ограниченный прокат картины стартует там уже 14 числа.

Пока неясно, когда шестой «Пункт назначения» доберется до отечественных кинотеатров. Компания Warner Bros., которая выступает международным прокатчиком фильма, ушла из страны в 2022 году. С тех пор картины студии в России показывают с помощью параллельного проката — чаще всего это происходит через две-три недели после международного релиза.

По данным «Кинопоиска», выхода картины «Пункт назначения: Узы крови» ждет более десяти тысяч человек. Ужастик также входит в топ-100 самых ожидаемых фильмов по версии сервиса.

Трейлер

Первый тизер-трейлер шестого «Пункта назначения» появился в сети в феврале 2025 года.

Полноценный трейлер к фильму опубликовали на YouTube-канале Warner Bros. 25 марта 2025-го. За три недели видеоролик посмотрели более двадцати пяти миллионов раз.

Пользователи приняли трейлер с восторгом — они оценили изобретательность жутких сцен и неизменный дух франшизы, который удалось не растерять за прошедшие четырнадцать лет.

«Паранойя, цепочка событий, приводящая к самому ужасному финалу из возможных. Очень люблю такое», — гласит один из самых залайканных комментариев.

Сюжет

«Узы крови» станут сюжетным продолжением четвертой части «Пункта назначения». Люди, по ошибке оставшиеся в живых, вновь будут противостоять самой судьбе, которая пытается отправить их на тот свет.

Как и предыдущие части «Пункта назначения», новый фильм — это полноценный хоррор. Однако в этот раз жертвами судьбы становятся не случайные незнакомцы, а кровные родственники

Стефани Льюис (Кейтлин Санта Хуана) — обычная студентка колледжа. В один момент ее начинают посещать жуткие видения — в них родственники Стефани подвергаются жутким мучениям и уходят из жизни.

Напуганная девушка обращается за помощью к своей бабушке Айрис (Габриэль Роуз). Та признается, что что и сама сталкивалась с подобными галлюцинациями в юном возрасте: видения помогли юной Айрис выжить во время разрушительного пожара в одной из высоток города. Более того, бабушка Стефани смогла вывести из здания еще несколько людей.

Эти люди не должны были остаться в живых, поэтому вскоре после спасения из пожара из настигла мучительная смерть. Айрис же удалось обмануть провидение и дожить до преклонного возраста, а теперь она готова передать накопленные знания своей внучке. Стефани придется поторопиться — кажется, судьба нацелилась на всех ее близких.

Производство

Пятая часть «Пункта назначения» вышла в прокат в 2011 году. Картина показала хорошие результаты в прокате, однако новостей о продолжении не последовало.

В 2019 году стало известно, что компания New Line Cinema работает над шестой частью «Пункта назначения». Изначально сообщалось, что новый фильм станет переосмыслением всей франшизы, однако позже эту формулировку слегка изменили.

«Концепт фильма по-настоящему уникальный. Однако я думаю, что «перезагрузка» — это, возможно, слишком сильное слово. Звучит так, будто они [команда фильма] собираются все поменять. Но нет, это определенно "Пункт назначения"», — Крейг Перри, продюсер франшизы «Пункт назначения».

В процессе разработки шестой «Пункт назначения» сменил авторскую команду. Изначально сценарий нового фильма должны были написать Маркус Данстен и Патрик Мелтон — ранее они работали еще над одной хоррор-франшизой, «Пилой». Позже кресла сценаристов «Уз крови» заняли Лори Эванс Тейлор («Призраки прошлого») и Гай Бусик («Я иду искать» и «Крик» 2022 года).

Режиссерами картины стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн. В 2018 году этот режиссерский дуэт снял независимый фантастический хоррор «Иные».

Изначально съемки шестого «Пункта назначения» должны были стартовать летом 2023 года. Из-за голливудских забастовок производство пришлось Ванкувере в марте 2024 года. Одновременно с этим создатели нового «Пункта назначения» раскрыли официальный подзаголовок картины — «Узы крови».

Весной 2025 года стало известно, что хронометраж картины составляет один час сорок девять минут. Таким образом шестой фильм станет самой длинной частью хоррор-франшизы — он на семь минут длиннее, чем оригинальный «Пункт назначения» 2000 года.

Актеры и роли

Одна из ключевых фишек франшизы «Пункт назначения» — главные роли в ней исполняют малоизвестные актеры. Единственное громкое имя, заявленное в касте — актер Тони Тодд («Кэндимен»).

До этого персонаж Тодда — загадочный сотрудник морга по имени Уильям Бладуорт — появлялся во всех частях франшизы, кроме «Пункта назначения 4». Бладуорт — это связующее звено всей серии ужастиков. Он явно понимает, по каким законам работает вселенная «Пункта назначения», однако не спешит делиться всеми знаниями с остальными героями.

В «Узах крови» зрители наконец узнают предысторию Уильяма Бладуорта

В шестом «Пункте назначения» герой Тодда появится в последний раз. Актер ушел из жизни в ноябре 2024 года — к этому моменту съемки нового фильма уже завершились.

Какие еще актеры сыграют в фильме «Пункт назначения: Узы крови»

Кейтлин Санта Хуана («Флэш») — Стефани Льюис;

Габриэль Роуз («Патруль времени») — Айрис Кэмпбелл, бабушка Стефани;

Брэк Бэссинджер («Старгерл») — Айрис в молодости;

Риа Килстедт («Один дома 3») — Дарлин Льюис;

Ричард Хэрмон («Век Адалин») — Эрик;

Бренна Ллевелин (Pitfall) — Вэл;

Анна Лори («Роковой патруль») — Джулия Кэмпбелл;

Эйприл Телек («Сверхъестественное») — тетя Бренда;

Оуэн Джойнер («Джули и призраки») — Бобби Кэмпбелл;

Тео Брионес («Ветреная река») — Чарли Льюис;

Алекс Захара («13-й воин») — дядя Говард;

Типно Ли («Снегопад») — мистер Льюис;

Ивет Фергюсон («Миротворец») — миссис Фуллер.

В касте картины также Макс Ллойд-Джонс («Планета обезьян: Война»), Мэтти Финочио («Жизнь прекрасна»), София Шапделен («Страна пожаров») и другие.