Какие фильмы убеждают нас, что Папа Римский — тоже человек

"РГ" вспоминает три самых заметных фильма последнего времени, где в центре внимания - жизнь и смерть глав католической церкви.

© Российская Газета

"Конклав", режиссер Эдвард Бергер

В 2025 году картина заслуженно получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. Очень подробно, шаг за шагом зрители наблюдают за всем, что происходит с того самого момента, когда над Ватиканом опускается пелена траура - его святейшество отошел в мир иной, миллиарду католиков нужен новый Папа. В Ватикан со всего мира съезжаются скорбящие кардиналы, они чинно прощаются с тем, кто подарил им право претендовать на звание понтифика.

Главных кандидатов пять - два консерватора, либерал, амбициозный нигериец и распорядитель конклава - кардинал Лоуренс, чью роль блестяще исполняет Рэйф Файнс. Между ними разворачивается борьба не на жизнь, а на смерть. В ход идут желтые скандалы, интриги, шантаж и все прочие грехи, которые не чужды и облаченным в сутану.

Но постепенно на авансцену в Сикстинской капелле, где по традиции голосуют кардиналы, выходит никому не известный мексиканец Бенитес (роль Карлоса Диеса), лишь год назад назначенный папой архиепископ Кабула. Зритель, разумеется, сразу догадывается, что именно этот скромный молодой человек и займет Святой Престол… Так и будет, но все же сценарист Питер Строгэн заготовил для финала совсем другое блюдо. Справедливости ради скажем, что блюдо это пришлось по вкусу далеко не всем, в том числе католическим епископам, призвавшим бежать от фильма "так быстро, как только сможете".

Аналитики фиксируют: после смерти Папы Римского Франциска интерес к "Конклаву" заметно вырос.

Сериал "Молодой Папа", режиссер Паоло Соррентино

Один из самых нашумевших сериалов последнего десятилетия с прекрасным во всех отношениях Джудом Лоу в главной роли рассказывает о вымышленном американском кардинале Ленни Белардо, который становится Папой Пием XIII - самым молодым понтификом в истории.

Все что происходит в фильме - чистой воды ирония и сатира. Но не над Святым Престолом, как думают многие, а над обычными католиками, которые слишком многого ждут от Папы Римского, забывая, что он хоть и "первый после Бога", но все-таки человек. Белардо курит, обожает вишневую колу, сомневается в вере и проводит радикальные реформы, шокируя Ватикан.

Соррентино не стесняется нажимать на самые болевые точки католической церкви, включая отношение к абортам. Для либерального Старого света услышать резкие и прямые ответы по этому поводу - то же самое, что услышать говорящих рыб. Европейцы к этому не готовы. Они привыкли к свободе. Но есть ли свобода там, где нет Бога? Вот главный вопрос фильма.

Надо признать - режиссер талантливо балансирует между провокацией и философией, без которой смотреть кино о Папе скучно и даже как-то неловко. Уже в титрах мы видим живопись, в каждой серии постоянно акцентируются музейные экспонаты, а диалоги пестрят аллюзиями и цитатами великих людей. Одна из них из "Набережной неисцелимых" Иосифа Бродского: "Красота при низких температурах - настоящая красота". На что здесь, интересно, намекает этот странный Ленни?

Отметим на полях: почивший Папа Римский Франциск тоже не раз признавался в любви к русской литературе.

"Два Папы", режиссер Фернанду Мейреллиш

Один из лучших фильмов о Святом Престоле. И не только из-за Энтони Хопкинса и Джонатана Прайса в главных ролях.

Эта неторопливая лента основана на реальных событиях и рассказывает о нежданной дружбе между консервативным Папой Бенедиктом XVI и прогрессивным кардиналом Хорхе Бергольо, будущим Папой Франциском. Но перед нами не просто байопик, а глубочайшее размышление на тему, которая сегодня волнует многих - оставаться ли церкви неизменной или идти в ногу со временем и разрешать то, что еще вчера было запрещено?

Один Папа стоит за старое, другой - за новое. При этом один хочет покинуть Святой Престол, другой (будучи епископом, а не Папой) хочет подать в отставку. Но встреча понтификов в Риме меняет все - и планы, и их самих. Два самых популярных католика, которые до этого открыто враждовали - становятся теми, кем и должны быть верные Христу - братьями. Они танцуют танго и смотрят футбол! Кто сказал, что это не дело святых отцов? В танцах и в "религии миллионов" не меньше красоты, чем в Сикстинской капелле.

Но главное, что делают вчерашние непримиримые враги - они разговаривают. На фоне обвинений Ватикана со стороны прессы во всех смертных грехах, на фоне католических ритуалов при выборе папы Римского, наконец, на фоне истории ХХ и ХХI веков. Фильм "Два Папы" останется в истории, в том числе, благодаря своим изысканным диалогам. За них спасибо драматургу Энтони Маккартену, подарившему нам также "Вселенную Стивена Хокинга" и "Богемскую рапсодию".

У фильма трогательный, но открытый финал, конец же этой драмы весь мир наблюдает сегодня - Ватикан прощается со своим 266-м Папой в своей истории.