Рецензия на боевик «Опустошение»

На Netflix вышло «Опустошение» с Томом Харди — новый боевик автора дилогии «Рейд» и первого сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса. «Лента.ру» рассказывает о фильме, который по праву может считаться одним из лучших образцов экшен-жанра не только в этом году, но и как минимум за последнюю пятилетку.

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Незадолго до Рождества продажный полицейский Уокер (Том Харди) получает задание от собравшегося в мэры строительного магната Лоуренса (Форест Уитакер). Избирательная кампания последнего под угрозой: весь город стоит на ушах из-за того, что кто-то зверски расправился с верхушкой китайской триады, а главный подозреваемый — сын Лоуренса Чарли (Джастин Корнвэлл). Уокер должен найти и спасти парня, попутно разобравшись в случившемся — с учетом того, что ниточки ведут копа к его собственным коллегам (Тимоти Олифант и Ричард Харрингтон). В это же время в город прибывает мать убитого босса триады, которая, разумеется, жаждет мэрской крови.

Дата выхода: 25 апреля

Оригинальное название: Havoc

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1 час 47 минут

Режиссер: Гарет Эванс

В ролях: Том Харди, Тимоти Олифант, Форест Уитакер, Луис Гусман, Джастин Корнвэлл

Выросший в Уэльсе режиссер Гарет Эванс прославился вдалеке от родины — в Индонезии, где он в 2011-м снял культовый «Рейд». Этот образцовый боевик вырос из искреннего увлечения валлийца местным боевым искусством пенчак силат. Постановщик познакомился и подружился с мастером этого единобороства Ико Ювайсом, который на момент их встречи работал курьером. В итоге Эванс сначала снял Ювайса в своем фильме «Мерантау», а затем с помощью прогремевшего на весь мир «Рейда» подарил бойцу полноценную путевку в актерскую профессию. Среди последних успехов Ико, например, четвертые «Неудержимые» и совсем свежий хоррор «Пепел». Взлетел до элиты и сам Эванс: первый «Рейд» предъявил миру постановщика, который безупречно владеет хореографией боевых сцен, — самое интересное в этом экшене начиналось, когда у спецназа заканчивались патроны.

В вышедшем через три года сиквеле «Рейда» Эванс попытался развить успех и продемонстрировать свои реальные амбиции. Однако та часть, в которой режиссер играл в гангстерскую сагу, сильно проигрывала той, где вместо слов звучали удары и пули. Зато стало понятно, что постановщик вполне готов к возвращению в родной Уэльс, с которым Гарету помогли стриминговые платформы. Сначала Netflix спродюсировал «Апостола» — опыт в жанре фолк-хоррора с Дэном Стивенсом, а затем вышли «Банды Лондона» — гамлетовская гангстерская драма с Джо Коулом из «Острых козырьков». Вскоре после работы над этим сериалом Эванс вернулся на Netflix с новым полным метром «Опустошение». Его уже называют одним из самых дорогостоящих фильмов в истории Уэльса — жаль только, что Кардифф на экране превратился в условный и безымянный американский город.

С точки зрения драматургии «Опустошение» хочется сравнить с хедлайнерским сетом на музыкальном фестивале. Сначала из-за кадра раздается таинственный бубнеж про шансы, которые мы выбираем в жизни, потом следуют хитовая погоня и панорамная перестрелка. Затем разогнанного зрителя еще немного маринуют, предлагая погрузиться в глубину клишированного гангстерского сюжета. Ну а в финальной трети выстрелы раздаются вновь и уже не замолкают до самого финала — лишь в эпилоге главная звезда фильма Том Харди снова чуть-чуть бубнит. У Харди здесь, кстати, вообще много текста, хотя со времен фильма «Общак» и сериала «Табу» известно, что он наиболее выразителен, когда изъясняется многозначительными взглядами и раскатистым рыком.

Проще говоря, чтобы получить от «Опустошения» максимальное удовольствие, фильм стоит воспринимать как произведение невербального искусства. Верность Эванса амбициям чисто по-человечески вызывает уважение — на сей раз он подражает уже не Копполе или Скорсезе, а скорее Майклу Чимино и его «Году Дракона». Там с Триадой сражался седеющий ветеран Вьетнама в исполнении Микки Рурка. Эванс забывает придумать одним героям имена, а другим — фамилии, но при этом честно старается, выстраивая гангстерскую интригу с участием городских чиновников, китайской мафии и грязных копов.

Но при этом совершенно очевидно, что гордится режиссер скорее кадром, в котором в полицейское авто влетает стиральная машина, полная кокаина

По всей видимости, понимая свои слабые стороны, Эванс привычно пытается компенсировать недостатки сценария актерскими работами. В «Апостоле» таким же образом был использован Дэн Стивенс — актер такого магнетизма, что его можно просто на два часа посадить перед камерой, и результат будет пользоваться ощутимым зрительским спросом. В «Опустошении» дело вроде бы обстоит еще лучше, но даже с хорошими актерами надо работать, так что Харди перебирает с угрюмостью, а Уитакер просто безбожно переигрывает и выдает каждую свою реплику с комической предсмертной горячностью.

Впрочем, этих реплик все-таки не так много, как боевых сцен. Вообще, саблезубый боевик — это совсем не самый популярный жанр в сегодняшнем мире, который изо всех сил старается не разлететься на куски. Однако Netflix уже не в первый раз делает ставку на слегка карикатурные оперные эмоции (вспомним недавнюю «Эмилию Перес») и неочевидные жанры (пацифистский экшн «Ребел-Ридж»). Возможно, руководство стриминга полагает, что такие проекты заставляют зрителя выходить из режима пассивного потребления контента.

А может быть, кто-то на Netflix просто очень любит кинематограф, который принято считать дурновкусным. Как бы то ни было, в коммерческом расчете Эванса не заподозрить: в какой-то момент грохот выстрелов не прекращается минут двадцать, а оператор едва успевает уворачиваться от фонтанов бутафорской крови. Очевидно, что снять такое мог только очень увлеченный, искренне влюбленный в художественное насилие человек. Оттого, по всей видимости, и послевкусие от «Опустошения» — легкое отупение человека, впервые оказавшегося на соревновании по экзотическим единоборствам. С одной стороны, занятие явно бессмысленное, с другой — что-то в этом определенно есть.