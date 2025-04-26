Что известно о премьере сериала «В парке Чаир»

Дату премьеры сериала «В парке Чаир» объявили 25 апреля 2025 года онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и IVI. Главные роли в многосерийной драме режиссеров Сергея Каратаева и Влада Николаева исполнили Любовь Константинова, Антон Хабаров, Федор Федотов, Софья Синицына, Дарья Жовнер, Вольфганг Черни, Виталий Кищенко, Александра Лупашко, Илья Древнов, Игорь Хрипунов, Николай Шрайбер, Василий Мищенко, Ольга Лерман, Сергей Волков, Анна Мельникова и другие. Проект создан «Амедиа Продакшн» по заказу Первого канала.

© кадр из сериала «В парке Чаир»

В центре сюжета - история четырех выпускниц и подруг: Любы, Ани, Сони и Алины. В свои семнадцать они мечтают о ярком и счастливом будущем. Им кажется, что весь мир открыт и готов заключить их в свои объятия. На дворе - лето 1940 года. И на долю юных героев выпадает война, которая заставит слишком быстро повзрослеть и осознать, что только настоящая любовь помогает не сломаться и выстоять перед самыми жестокими испытаниями.

Съемки проходили в Суздале, Москве и Ростове-на-Дону в 2021 году. По сюжету действие происходит в нескольких городах: Двинске (вымышленный город где-то на северо-западе СССР, недалеко от границы), Смоленске и Москве. Роль Двинска идеально подошла улочкам Суздаля. Именно здесь живут главные герои, здесь же снимали батальные сцены с привлечением военной техники, немецкую оккупацию и партизанское сопротивление.

«ИнтерМедиа» напоминает, что после окончания работы над проектом актер и продюсер Сергей Жигунов подал в суд на компанию «Амедиа Продакшн» из-за того, что последняя отказалась признать его соавтором сценария. Жигунов пытался запретить выпуск сериала на телеэкраны, с чем и было связано столь долгое ожидание премьеры.

Сериал «В парке Чаир» начнет выходить на «Кинопоиске» и IVI с 26 апреля. В этот день будут доступны два первых эпизода из 12. В дальнейшем планируется телевизионная премьера на Первом канале.