Какие киноновинки уже можно посмотреть в Сети

Роберт Де Ниро снова связался с гангстерами, Милош Бикович отправился в Китай на Транссибирском экспрессе, а Юра Борисов украл золото старателей и подался в бега. Что из новинок можно посмотреть в интернете.

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Мудрые парни (18+)

Режиссёр: Барри Левинсон

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.9

Время: 2 часа 3 минут

О чём фильм: В середине 1950-х годов в Нью-Йорке из тюрьмы выходит мафиози Вито Дженовезе (Роберт Де Ниро). Он узнаёт, что его место босса семьи занимает его друг Фрэнк Костелло (Роберт Де Ниро). Теперь Вито должен подчиняться ему, но он не соглашается со своей новой ролью в мафиозном клане. Чтобы вернуть власть в свои руки, Дженовезе готовит заговор за спиной своего нового босса - он хочет его убить.

Что интересного. Фильм основан на реальной истории о двух конкурирующих и влиятельных боссах американской мафии. Работа над картиной началась ещё в 1970-х годах, но всё это время от неё отказывались все крупные студии. Однако в августе 2022 года фильму дали зелёный свет. Роберт Де Ниро сыграл сразу двух двух главных героев. Кстати, актёр не первый раз сотрудничает с режиссёром Барри Левинсоном. Они вместе работали над фильмами "Виляй собакой" (18+), "Спящие" (18+), "Что только что произошло" (18+) и "Волшебник лжи" (18+). Ещё один интересный факт, чтобы придать новенький вид легковым и грузовым машинам 50-х годов прошлого века, на них наклеили виниловые плёнки.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет, чтобы у него двоилось в глазах. Как ни крути, а видно, что двух разных персонажей играет один, пусть и любимый многими, актёр. Стоит пропустить фильм и тем, кто хочет оставить в памяти образ молодого, подтянутого, харизматичного Роберта Де Ниро.

Красный шёлк (16+)

Режиссёр: Андрей Волгин

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 2 часа 26 минут

О чём фильм. На дворе 1927 год. Транссибирский экспресс через всю Россию перевозит секретные документы. Именно они определят будущее СССР и Китая. Иностранные разведчики скрываются на этом поезде под видом обычных пассажиров. Выдают себя приличными людьми и настоящие головорезы, которые, чтобы заполучить эти документы, готовы на всё. Молодой красноармеец Артём Светлов (Глеб Калюжный) и бывший царский агент Николай Гарин (Милош Бикович) объединяются, чтобы противостоять общему врагу.

Что интересного. Для съёмок фильма построили 5 полноразмерных вагонов Транссибирского экспресса и ещё 2 макета для динамических сцен. При этом интерьеры произвели с музейной точностью. Если зритель присмотрится, то увидит фарфоровые мыльницы с клеймом императорских мануфактур, латунные клёпки на стенах (их полировали вручную) и даже огнетушители 20-х годов, которые нашли в архивах. В Китае, на киностудии в Шанхае, где снимали "Игру престолов" (18+) и "Форсаж" (18+), воссоздали городскую застройку этого мегаполиса 1927 года: кварталы с двухэтажными домами, магазинами и отелем в колониальном стиле. Даже "реку", длиною 200 м вырыли специально для фильма. Съёмки "Красного шёлка" начались на Байкале при температуре -40 градусов. Кстати, актриса Чжэн Ханьи, сыгравшая китайскую подпольщицу и переводчицу Ван Лин, один из трюков выполнила сама - прыгнула с обрыва в Байкал. Завершились съёмки картины в Китае при +40 градусах. Над фильмом работала огромная российско-китайская команда. У нас съёмочная группа насчитывала 170 человек, в Китае - 300, плюс 1200 человек в массовке. Для последних шили костюмы по эскизам из архивов Шанхая 1920-х годов.

Кому не понравится. Тем, кто ожидает серьёзного детективного сюжета и не любит затянутость действия. Также тем, кто равнодушен к длинным, глубоким, детализированным диалогам - их в "Красном шёлке" достаточно.

Карма (18+)

Режиссёр: Ли Иль Хён

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 6 серий по 55 минут

О чём сериал. Южная Корея. Мужчина не может расплатиться по своим долгам. До него уже добрались коллекторы - они обещают пустить его на органы, если он через 30 дней не выплатит долг. Он нанимает человека из Яньбяна, чтобы тот убил его отца. Мужчина надеется получить страховку на крупную сумму после смерти родителя. Он даже не подозревает, что так запускает цепь трагических событий, которые отражаются на многих людях. В одной кармической упряжке оказываются свидетель аварии, заключивший опасную сделку, несправедливо уволенный сотрудник, успешный хирург, его странная подруга и врач с травмами детства. И каждое их решение запускает эффект домино.

Что интересного. Сериал основан на веб-комиксе Akyeon Чхве Хи-Сон. Актёр Пак Хэ Су, известный широкому зрителю по роли игрока 218 из первого сезона "Игра в кальмара" (18+), сыграл в "Карме" Мока Кёк-Нама, того самого случайного свидетеля аварии.

Кому не понравится. Тем, кто не готов тихим весенним вечером сидеть у телевизора и распутывать тугой криминальный клубок из жестоких убийств, да ещё и разбираться в хитросплетениях судеб шести человек. Если вы не готовы осознать, что каждый поступок в этой жизни несёт за собой последствия не только для вас, но и для окружающих, то выберите другой, более лёгкий сериал для просмотра.

Кончится лето (18+)

Режиссёры: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 58 минут

О чём фильм. Кеше (Юра Борисов) 27. Он выходит из тюрьмы, отмотав свой срок, и теперь возвращается в родной посёлок в Якутии. Он хочет найти работу, подкопить денег и, чтобы его никто не трогал. Его младший брат Тима (Макар Хлебников), 17-летний парень, только окончивший школу, мечтает поступить в новосибирский институт. И обязательно на "бюджет". У парней всё идёт как задумано: Кеше отец (Дмитрий Поднозов) помогает устроиться в золотодобывающую артель, Тима отлично сдаёт экзамены. Но Кешу подставляют старатели, поэтому он теряет работу, а с ней и надежду на светлое будущее. Молодой мужчина начинает мстить: похищает золото. Теперь ему остаётся только бежать из родных мест, прихватив с собой младшего брата.

Что интересного. Съёмки фильма проходили в Якутии, в основном в старом портовом городке Тикси на берегу моря Лаптевых. Режиссёры намеренно снимали в реальных условиях, избегая искусственных декораций. Улицы, дома, артель - самые настоящие. Некоторые сцены снимали на рабочих местах старателей, а в массовке участвовали местные жители. Юра Борисов и Макар Хлебников жили в одной избе и топили печку, чтобы согреться. Актёры часто ходили в одежде своих персонажей, чтобы не пропустить подходящий свет и успеть снять сцену. Примечательно, что оба режиссёра родом из Якутии и они хотели показать настоящую, восхитительную природу тех мест и людей, которые там живут. Для этого съёмочная группа проехала с юга на север республики. Однажды команда столкнулась с медведицей - дикое животное находилось всего в 30 метрах от съёмочной площадки.

Кому не понравится. Тем, кто не готов к реальному роуд-муви по Якутии с её жизнью без прикрас, как она есть. Не зайдёт и тем, кому уже порядком поднадоел подобный образ героев, а также тем, кто воспринимает всё близко к сердцу и не может отстранённо наблюдать за происходящим на экране.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых пары недель, то можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь". Там очень много хороших фильмов для тёплых вечеров!