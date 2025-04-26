Каким будет хоррор «Искупление» с Безруковым и Кологривым

В 2025 году в прокат выйдет фильм "Искупление" Константина Еронина, в котором сыграли Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) и другие артисты. Премьера картины состоялась на 47-м Московском международном кинофестивале - он был отобран во внеконкурсную программу "Дикие ночи". Показ прошел при полном аншлаге - многим не терпелось посмотреть на нетипичную для Сергея Безрукова работу, но это была не единственная причина, почему собрались зрители. Хороший хоррор для отечественного кинематографа - явление редкое. А уж тот, который дает возможность подумать о спасении своей души, - тем более.

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Безымянный главный герой (Сергей Безруков) возвращается с русско-турецкой войны 1877-1878 годов в родную деревню. Там его ждут печальные новости: жена пропала, немая дочь и сын-инвалид остались совсем одни, а среди людей поселился... сам дьявол. Теперь герою предстоит сражаться не только за своих детей, но и за собственную душу.

"Искупление" воспринимается как фильм-квест. По мере развития сюжета, зритель будет разгадывать тайны и загадки, и, как пазл, собирать все детали в единое целое. После просмотра у зрителя могут появиться новые философские вопросы, но уже о своей жизни.

В черно-белой картине несколько раз появляются яркие вспышки цвета. Зрителю придется догадаться, что они обозначают и, пожалуй, ответ на этот вопрос будет ключом к пониманию всего фильма.

Итак, герой Сергея Безрукова приходит в очень странную деревню, словно оторванную от мира. Здесь только одна улица и одна церковь, при ней маленькое кладбище. В этом "заколдованном" пространстве все происходит как во сне: несколько человек в деревне как будто не живут, а существуют, они растеряны и не знают, что им делать. Никто не занимается обычными делами, вспышки жизни мы видим так же редко, как вкрапления цветного изображения. Персонажей фильма показывают в момент пробуждения или засыпания. Фольклорист и филолог Владимир Пропп писал, что переход из сна в явь и обратно - это пограничное состояние для человека, в это время он как будто находится между мирами и особенно уязвим. Похоже, это использовали и создатели фильма.

Дети ветерана войны (Полина Ватага и Николай Булатов) больны с самого рождения. Отец любит сына, поэтому прекрасно его понимает, жалеет и заботится. С дочерью же общается на языке жестов. Но не у всех жителей деревни дети вызывают чувство сострадания. Так один из сельчан (Виктор Сухоруков) видит в болезни проклятие для всей деревни и винит в пропаже соседей. Такое поведение несколько необычно для людей тех лет. Раньше к таким детям часто прислушивались, воспринимали их слова как проповедь и считали, что если Бог забрал что-то (например, слух), то дал нечто другое. Достоевский нередко обращался к этой теме в своих произведениях: например, Мария Лебядкина в "Бесах" и князь Мышкин в "Идиоте" как раз такие особенные персонажи, и люди к ним относятся с уважением, в отличие от героя Сухорукова. В Первом послании к коринфянам 4:10-13 апостол Павел писал: "Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне". Интересно, что в XII веке житие святого Андрея было переписано в Новгороде, оно быстро обрело популярность, а святой стал примером для русских юродивых. И именно в Новгородской области снимали фильм "Искупление". Что на самом деле стоит за болезнью детей - еще одна загадка для зрителей.

Необходимость встать на защиту сына и дочери не дает опустить руки ветерану войны. Он считает, что "дети - это ангелы небесные". Так и в Евангелие от Матфея 19:14 Иисус говорит: "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное". Когда герой Сергея Безрукова начинает борьбу, он быстро обнаруживает, что его противник - сам дьявол. Он искушает души каждого жителя деревни и, конечно, не всем удается сопротивляться. Кто одержит верх в этом противостоянии?

На пресс-конференции после показа фильма режиссер Константин Еронин рассказал, что съемочный процесс длился всего 20 дней. Залогом продуктивной работы стало взаимопонимание в команде. Перед тем как приступить к работе, режиссер беседовал со всеми актерами и многими участниками съемочной группы, чтобы убедиться, что им близки православные ценности, и взгляды на мир у них совпадают. Также зрители обратили особое внимание на работу операторов Никиты Горелкина и Егора Пановского. В историческом фильме использовалась подчеркнуто современная съемка, при этом неожиданные ракурсы и эффекты приблизили изображение к живописным полотнам. Режиссер особо подчеркнул, что камера в фильме выступала в качестве соавтора - не только в переносном, но и в буквальном смысле: оба оператора писали сценарий фильма вместе с режиссером.

Константин Еронин начал свою режиссерскую карьеру с короткометражного фильма "Чистилище" (2022). Картина получила награду на Каннском международном кинофестивале в номинации "Лучший черно-белый фильм". Тема искупления не отпускает режиссера, и он обращается к ней и в новой работе. Возможно, продолжит исследовать ее и в дальнейшем. А количество вопросов, заинтересованность первых зрителей, их стремление правильно понять и интерпретировать каждый жест и любую маленькую деталь в фильме, говорят о том, что и тема, и произведение никого не оставляют равнодушными.