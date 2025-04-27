Netflix выпустит документальный фильм об итальянском гонщике Ф-1

Стриминговый сервис Netflix выложит документальный фильм The Seat («Место») о новичке «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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Произведение выходит под слоганом «Закулисье главной смены пилотов в истории «Ф-1».

В начале 2025 года 18-летний итальянец занял кокпит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который перешел в «Феррари».

Трейлер выйдет 28 апреля, премьера ленты – 5 мая.

Тото Вольфф о первых гонках Антонелли: