Netflix выпустит документальный фильм об итальянском гонщике Ф-1

Netflix выпустит документальный фильм об Антонелли и «главной смене пилотов в истории «Ф-1»
Стриминговый сервис Netflix выложит документальный фильм The Seat («Место») о новичке «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Произведение выходит под слоганом «Закулисье главной смены пилотов в истории «Ф-1».
В начале 2025 года 18-летний итальянец занял кокпит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который перешел в «Феррари».
Трейлер выйдет 28 апреля, премьера ленты – 5 мая.
Тото Вольфф о первых гонках Антонелли:
«Он движется по правильной траектории, мы не видели в его исполнении никаких камикадзе-маневров».