Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Уже 5 мая состоится премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

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Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с русской озвучкой и субтитрами. Финал состоится 23 июня, к релизу нового сезона «Дэрила Диксона».

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»