Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Чемпионат.com

Уже 5 мая состоится премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
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Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с русской озвучкой и субтитрами. Финал состоится 23 июня, к релизу нового сезона «Дэрила Диксона».

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

  • 1-я серия — 5 мая
  • 2-я серия — 12 мая
  • 3-я серия — 19 мая
  • 4-я серия — 26 мая
  • 5-я серия — 2 июня
  • 6-я серия — 9 июня
  • 7-я серия — 16 июня
  • 8-я серия — 23 июня
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