Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Уже 5 мая состоится премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с русской озвучкой и субтитрами. Финал состоится 23 июня, к релизу нового сезона «Дэрила Диксона».
Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
- 1-я серия — 5 мая
- 2-я серия — 12 мая
- 3-я серия — 19 мая
- 4-я серия — 26 мая
- 5-я серия — 2 июня
- 6-я серия — 9 июня
- 7-я серия — 16 июня
- 8-я серия — 23 июня