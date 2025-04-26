Голливуд уже готовится к новой церемонии премии «Золотой глобус»

Голливуд уже вовсю готовится к главной кинопремии зимы! Стало известно, что вручение 83-й премии «Золотой глобус» состоится 11 января 2026 года. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на телеканале CBS и стриминговой платформе Paramount+. Список номинантов появится немного раньше — 8 декабря 2025 года. Организаторы обещают раскрыть дополнительные детали о предстоящем кинособытии в ближайшее время. Но кое-какие новости уже есть!

Ведущей церемонии уже во второй раз станет остроумная красотка Никки Глейсер. Комедийная актриса не скрывает своей радости от этой новости:

«Быть ведущей "Золотого глобуса" в прошлом году было самым весёлым приключением в моей карьере. Готова повторить! Может, после этого создатели "Белого лотоса" наконец-то оценят мой талант и возьмут в четвёртый сезон», — пошутила Глейсер.

Неплохие планы! Теперь фанаты с нетерпением ждут, какие сюрпризы она приготовит для новой церемонии. «Золотой глобус» традиционно открывает сезон голливудских наград, задавая тон всем последующим премиям. В этом году ожидается особенно жаркая борьба — многие фильмы и сериалы 2025 года уже претендуют на статус фаворитов.