Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля»

Вышел новый атмосферный тизер сериала «Чужой: Земля». В нём показывается процесс создания лицехвата, а также кадры с космического корабля, где начинает звучать тревога.

Сюжет сериала повествует о периоде, происходящем за несколько лет до «Прометея» и за 30 лет до первого фильма франшизы. Основные действия будут развиваться на Земле, где корпорация Вейланд-Ютани пытается создать лучшего андроида.

Главных героев сыграют Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Сидни Чендлер («Шугар»). Создателем шоу выступил Ной Хоули — автор сериалов «Легион» и «Фарго». Премьера состоится летом, однако точная дата пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале «Pasajero Alien». Права на видео принадлежат FX.