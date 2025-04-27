Какие хорроры на 47-м ММКФ собрали аншлаг

В Москве завершился 47-й ММКФ. Одним из самых ярких впечатлений из внеконкурсных показов для многих стала программа "Дикие ночи", собранная кинокритиком и программным директором кинофестивалей Егором Москвитиным. Большая ее часть - современные хорроры, если не разрушающие, то как минимум дополняющие традиционное представление о жанре.

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Фильмы ужасов, в которых есть что-то интересное помимо стремления устрашать: они могут откровенно смешить и радовать, способны проносить в себе важный социальный посыл, а также содержать нестандартные драматические и технические приемы. О семи пугающих, уморительных и вызывающих картинах рассказывает студент Школы критики.

«Гадкая сестра»

В королевстве объявляется торжественный бал, во время которого прекрасный принц выберет среди гостей самую красивую девушку и возьмет ее себе в жены. С особенным трепетом известие принимает Эльвира (Леа Мюрен), давно страдающая от пылких чувств к наследнику престола. Она готова абсолютно на все, чтобы добиться успеха и обойти коварную соперницу - свою сводную сестру, прекрасную Золушку.

Классическая сказка, на которой выросло не одно поколение детей, безнадежно плохо состарилась - говорит нам режиссер картины Эмили Блихфельдт. И дело тут не в новой оптике. Напоминающий выставку собак смотр, где юные дворянки всеми способами пытаются обратить на себя внимание принца, взят из оригинальной версии Шарля Перро. Сегрегация по принципу размера ноги - тоже.

Заслуга авторов здесь, в первую очередь, в смене акцента текста с наивно-романтического на утрированно-реалистический. Так и конвенционально красивая Золушка, которой для сказочного счастья нужно лишь сменить платье, уходит на второй план, выпуская на подиум Эльвиру, живущую по тем же законам, но не вписывающуюся в стандарты идеальной первой леди.

Ее попытка вписаться дает фильму жанр - предельно жуткий боди-хоррор (отложите просмотр, если в ближайшее время вам предстоит хирургическая операция). Хотя, как часто бывает, больше поражает не то, что героиня с собой делает, а то, как буднично и естественно это воспринимается обществом.

Фильм в прокате с 5 июня.

«Старик с демоническим мечом»

Тоньо - пожилой человек с тяжелой судьбой. Всю жизнь он прожил в маленькой тихой деревушке - такой, где жители здороваются не только из вежливости, но и потому, что давно друг друга знают. Там он родился и вырос, влюбился и женился, потерял жену, смысл жизни и стал алкоголиком. Отвлечься от бесконечного саморазрушения ему помогает внезапное нашествие демонов. Так получилось, что только Тоньо может их видеть, а значит, именно ему придется взять в руки заколдованный меч и встать на защиту простых людей.

На первый взгляд может показаться, что Фабио Пауэрс снимает непритязательный забавный фильм категории "Б". Однако низкий бюджет, небрежные спецэффекты и бедность локаций вдоволь компенсируются затягивающим сюжетом.

История о поиске себя, несмотря на безнадежно ушедшие годы, попытке справиться с давящими пороками, стать кем-то другим, но остаться при этом верным своему "я" совершенно не выглядит вторично. Грустно скитающийся по лесу, но невероятно милый в своей нелепости Тоньо (Антониу да Луз) не оставляет возможности не сопереживать ему. Оттого еще печальней кажется финал картины, который и объясняет всю визуальную концепцию, более того - тянет на серьезное гуманистическое высказывание.

«Нечто из унитаза»

Сонни с детства страдает гермофобией. Его отец, сантехник, пытается решить проблему по принципу "клин клином" и берет сына с собой на очередной рабочий вызов. Однако микробы - самое безобидное, с чем им придется столкнуться в обычном, на первый взгляд, многоквартирном доме. Дело в том, что в засорившейся канализации обитает неведомое червеобразное существо, единственное желание которого - убивать.

Фильм с вызывающим названием оказывается практически лишен туалетного юмора, однако смешных моментов в нем много. Это не просто хоррор о кровожадном монстре, живущем в трубах, а трогательная история о любви и взаимопонимании между отцом (Стивен Огг) и сыном (Дэниэл Доэни), где один готов пожертвовать всем ради другого.

Спасение людей - не профильное занятие для двух простых сантехников, но папа учит своего ребенка не отступать перед опасностью и не оставаться равнодушным - мотив взросления в картине Вивьено Кальдинелли очевиден. Впрочем, и как легкий комедийный фильм ужасов, она тоже способна доставить удовольствие.

«Вампиры-зомби... из космоса!»

Коварный план космического Дракулы - поработить Землю, превратив всех ее жителей в безмозглых голодных зомби. Начать он решает с табачной плантации на краю небольшого американского городка. Разрушить планы вампира постараются пара влюбленных подростков, двое не особо умных полицейских, одиозный мэр, славящийся своей любовью к детям, и старый армейский генерал, больше напоминающий пирата.

Еще один низкобюджетный хоррор оказывается невероятно искрометной абсурдной комедией, герои которой занимаются чем угодно, кроме того, что можно оправдать логически. Здесь ограниченность визуального наполнения бросается в глаза намеренно, вызывая умиление, будто перед нами кропотливо собранная детская поделка. В фильме Майка Стасько идеально практически все: персонажи влюбляют с первого взгляда, скулы минут через 30 начинают болеть от смеха (еще через час может показаться, что авторы даже слишком растягивают эффект), а бесконечное количество отсылок становится настоящей отдушиной для фанатов жанрового кино.

«Игра со смертью»

Элисон (Паула Браска) просыпается в незнакомом подвале с ножевым ранением. Вокруг - гора трупов и кромешная тьма. Периодически в помещение спускается крупный мужчина в кожаной маске, забирает одно из тел и уходит наверх. У девушки совсем немного времени, чтобы разобраться в ситуации и найти способ выбраться, не дав маньяку себя обнаружить.

Наверное, единственный в программе чистокровный фильм ужасов без дополнений и исключений. Режиссер Карлос Гоития умело создает напряжение в условиях полной камерности - действие практически не выходит за пределы зловещего загородного дома.

Интересна сценарная конструкция фильма: за историей мы следим от лица похищенной девушки, однако параллельно зрителю рассказывается ретроспективная биография похитителя, объясняющая мотивы его поступков. В итоге зритель узнает об антагонисте больше, чем о главной героине - эффект, радующий с формальной точки зрения, но разочаровывающий вторичностью содержания - ничего, помимо того, что рассказывалось о маньяках уже сотни раз, сценаристы, к сожалению, не предлагают.

«Старуха с ножом»

Коготь (Ли Хе-ён) - наемная убийца в преклонном возрасте - вынуждена столкнуться со своим молодым коллегой (Ким Сон-чхоль), проповедующим иные деловые и моральные принципы. В процессе бесконечного изматывающего противостояния выясняется, что героев объединяет не только работа.

Если уже ставший классикой "Джон Уик" берет в основном эффектной постановкой файтинг-сцен (файтинг - жанр компьютерных игр, имитирующий рукопашный бой - прим. "РГ"), то его женская версия оказывается щедра, в первую очередь, на эмоциональность.

Кажущийся типичным корейский подход, при котором настроение от минуты к минуте меняется на 180 градусов, усилен еще и нагромождением неожиданных сюжетных поворотов - в какой-то момент можно даже запутаться в логике происходящего на экране, однако нисколько не потерять интерес к фильму Мин Гю-дона. И снова жанр не является определяющим для картины - перед нами предельно трогательная история о любви, пронесенной через года, проповедующая человечность и взаимопонимание даже среди опасных и бесчувственных киллеров.

Ветеран русско-турецкой войны возвращается домой в родную деревню. Вскоре он узнает, что поселение давно терроризирует дьявол, а его юродивого сына считают проводником темных сил.

Режиссер Константин Еронин с самого начала превращает свой мрачный религиозный хоррор в настоящую головоломку для зрителя. Повествование ведется то от лица вернувшегося домой солдата (Сергей Безруков), то от несколько отрешенного могильщика, потерявшего жену (Никита Кологривый). Нагнетают тревожность знахарь (Виктор Сухоруков), призывающий сжечь чуть ли не всех пока еще живых своих соседей, и странный инфернальный кузнец (Виктор Михайлов), непонятным образом воздействующий на волю других персонажей. Апогеем безумия становится безымянный герой Кирилла Кяро, забегающий в фильм совсем ненадолго, чтобы... украсть курицу.

Также зрителю предстоит разобраться и визуальных решениях картины: черно-белое изображение может внезапно смениться на цветное и наоборот. Парадоксальным образом ближе к финалу пазл складывается, и авторы вознаграждают нас за терпение эффектным сеансом экзорцизма, после которого точно можно не бояться какой-либо дьявольщины.