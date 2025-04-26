Состоялась премьера фильма «Сокровище гномов» с Кологривым

Вчера, 25 апреля, в Москве состоялась премьера семейного фильма "Сокровище гномов" Александра Бабаева. В прокат картина выходит 1 мая, после чего появится в онлайн-кинотеатре Okko.

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В фильме "Сокровище гномов" Никита Кологривый играет главного героя - Рому, которого интересуют только деньги. Но так было до того, как в его жизни появились четыре гнома: Пекарь, которого озвучил актер Константин Ивлев, гном Крепыш (Роман Курцын), Умник - (Дмитрий Чеботарев) и Зевака (Никита Тарасов).

Гномы достались Роме по наследству от соседа, в завещание которого он обманом решил вписать себя сам, надеясь получить деньги для погашения долга. Но в лице гномов вместо добродушных помощников он сталкивается с упрямыми, ворчливыми и не самыми приятными спутниками, которые к тому же не слишком ему доверяют. Гномы способны находить клады, но только ради благих дел - и Роме придется постараться, чтобы убедить их в чистоте своих помыслов. Он готов помогать всем подряд, раздавать щедрые обещания и изображать заботливого человека - лишь бы заполучить главное сокровище.

Исправлять Ромин подход к жизни будут не только маленькие волшебные человечки, но и его дочь Варя - эту роль сыграла юная актриса Алиса Руденко. Нашему корреспонденту она рассказала, что ее любимый гном в фильме - Зевака, потому что он милый, ленивый и хочет всегда поспать. Актриса считает, что они чем-то с ним похожи. А актер Никита Тарасов рассказал корреспонденту "РГ", что озвучить детского героя было его давней мечтой.

Перед началом просмотра фильма на сцену кинотеатра "Октябрь" поднялся режиссер Александр Бабаев вместе с автором идеи фильма Василием Ровенским. На красную дорожку вышел и продюсер Максим Рогальский, и некоторые актеры, в том числе - Никита Кологривый, Алиса Руденко, Михаил Орлов, Никита Тарасов, Роман Курцын и другие. Когда Никита Кологривый приветствовал гостей премьеры, из зрительного зала ему неожиданно передали подарок - картину, на которой на салатовом фоне был написан портрет самого актера. Никита Кологривый был приятно удивлен и поблагодарил поклонников.