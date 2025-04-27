Когда состоится премьера драмы «Чужие деньги»

Премьера российского криминального сериала "Чужие деньги" про финансовых аферистов, криптовалютчиков и обнальщиков по сценарию Сергея Минаева запланирована на май. Об этом сообщила ТАСС заслуженный деятель искусств России актриса Алла Сигалова во время поездки в Екатеринбург.

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«Впереди у меня премьеры замечательных четырех фильмов, в которых я снималась в этом и прошлом годах. 12 мая будет премьера фильма "Чужие деньги" - это сериал, главную роль [исполняет] замечательный Максим Матвеев», — рассказала Сигалова.

В главных ролях картины, основанной на реальных событиях, снимаются Матвеев, Филипп Янковский и Гоша Куценко. В проекте также заняты Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин. Съемки начались год назад.

По сюжету главному герою Юре Афанасьеву, роль которого исполнил Матвеев, предстоит внезапно для самого себя стать двойником убитого криптоафериста, с которым они очень похожи внешне. Продюсирует проект Теймур Джафаров, режиссером-постановщиком стал Игорь Твердохлебов.