Получилось как всегда: рецензия на фильм «Почтарь»

Оценка: 4 из 10.

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Премьера драмы «Почтарь» состоялась на 47-м Московском кинофестивале в секции «Русские премьеры». В прокат лента выходит 24 апреля 2025 года. Режиссёр: Андрей Разенков. В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган и другие.

Второй год подряд на ММКФ в секции «Русские премьеры» показывают военное кино о почтальоне, который отказывается доставлять похоронки людям. И если красивое, гордое осетинское кино «Семь чёрных бумаг» Анатолия Колиева хотелось долго разглядывать и отложить в стопку многообещающих режиссёрских дебютов, то «Почтаря» Андрея Разенкова гуманнее было бы придать огню, нежели доводить его до зрителя.

Александр Петров играет почтальона с задержкой в развитии, который разносит почту сколько себя помнит. Другие люди к нему относятся со снисхождением, но не обходится и без обязательного буллинга. В какой-то момент герою в голову приходит гениальная идея приносить людям вместо похоронок написанные им от руки письма, в которых сыновья и отцы, уже ныне покойные или дезертировавшие, рассказывают, что на фронте у них всё хорошо. Примечательно, что почтарь разносил похоронки ещё во времена Первой мировой, но тогда чувства адресатов его не так сильно волновали.

В целом фильм можно описать одной фразой: хотели как лучше, а получилось как всегда. Это относится и к мотивации главного героя, и к задумке авторов (кино приурочено к 80-летию Победы), и к актёрским потугам Александра Петрова, который, как мы знаем по работе с Крыжовниковым, талантливый артист, но здесь он натурально играет персонажа по имени Simple Jack из культовых «Солдат неудачи». Неслучайно, что подобно герою Бена Стиллера, почтарь Петрова тоже испытывает огромную любовь к лошадям. Весь его перформанс можно описать словами самого героя: «Я старался. Очень». Заметно. Очень.

Иронично, что фильм, снятый при финансовой поддержке «Почты России», рассказывает о том, как сотрудник почты не может исполнить свои прямые должностные обязанности. Куда лучше профессиональный этикет, почтовый кодекс и все сопутствующие радости и сложности бытия вестника переданы Кончаловским в «Белых ночах почтальона Алексея Тряпицына».

Кстати, на этом ММКФ есть ещё один фильм про сотрудника почты России, у которого тоже в лёгкой форме ДЦП. Это замечательная «Филателия», в которой куда больше искренности, эмоций и жизни, чем в этой стерильной телевизёнщине Андрея Разенкова с вылизанной цифровой картинкой и нелепой попыткой режиссёра передать POV главного героя, используя «плавающий» крупный план с эффектом размытия вокруг головы Петрова. Вероятно, по мнению Разенкова, именно так видят мир люди с расстройствами аутистического спектра. После такого режиссёру хочется посоветовать фильмы «Правила Филиппа» и «Уличное освещение», в котором, кстати, тоже рассказывается история диспетчера человеческих судеб.