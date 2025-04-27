Почему вам стоит посмотреть фильм «Мужу привет»

Оценка: 8 из 10.

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Премьера фильма «Мужу привет» состоялась в программе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля. В российский прокат лента выходит 1 мая 2025 года. Режиссёр: Антон Маслов. В ролях: Юлия Пересильд, Владимир Вдовиченков, Кирилл Русин, Екатерина Воронина и другие.

Мелодрама «Мужу привет» стала победителем программы «Русские премьеры» на ММКФ-2025.Катерина (Юлия Пересильд) работает в ЗАГСе, её муж уже пять лет лежит в коме, все эти годы она регулярно навещает его в больнице, надевая тот самый парфюм в надежде, что однажды он всё-таки проснётся. Дети тем временем уже практически смирились с жизнью без отца: старшая дочь готовится к свадьбе со скромным, но надёжным Гариком («Гарик — хороший варик»), а младший сын пытается разобраться в своих чувствах со строптивой сверстницей, сердце которой не так просто завоевать. Однажды Катерина встречает вдовца Гошу (Владимир Вдовиченков), рукастого и одинокого владельца монтажного салона. Между героями завязываются сложные, но чистые и для обоих исцеляющие отношения.

В центре истории — портрет женщины, чья личная жизнь поставлена на паузу. Героиня Пересильд показана хрупкой, но не сломленной, у неё отличное чувство юмора, но на душе непробиваемая броня. Все аналогии с Сандрой Буллок из мелодрамы-референса «Пока ты спал» довольно быстро разбиваются о комплексность прописанного характера, Катерина по всем характеристикам оказывается ближе к фильмам Кассаветиса или героиням классики Меньшова «Москва слезам не верит», отсылки на которую в фильме органично вписаны. Не зря Мария Маслова потратила семь лет на этот сценарий, благодаря которому её супруг снял один из лучших фильмов в своей карьере (а с другой стороны, какой толк от мужа-режиссёра, если он не может снять фильм по твоему сценарию?).

«Мужу привет» — это первоклассная мелодрама с хорошо прописанными персонажами, двумя отличными актёрскими работами (Пересильд и Вдовиченков излучают свет), а также трогательной историей, наполненной жизнью и душевным теплом. Режиссёр обходится без дешёвых слезливых приёмчиков: никакого надрыва в саундтреке или искусственных драм — только линия с подростками ощущается слегка наивной, хотя, возможно, задумка и была таким образом показать подростковую психику. Кино не давит на жалость, а даёт надежду, напоминая, что личное счастье не стоит откладывать на завтра.