Производственная ретро-драма: каким получился фильм «Планета»

Оценка: 5 из 10.

© unsplash

Премьера драмы «Планета» с элементами научной фантастики состоялась в основном конкурсе 47-го Московского международного кинофестиваля. Режиссёр: Михаил Архипов. В ролях: Сергей Гилёв, Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко и другие.

Любителям творчества Андрея Тарковского приготовиться: дебютный фильм Михаила Архипова запросто можно рассматривать как картину-мистификацию о том, как Тарковский снимал «Солярис», только события перенесены в начало 1960-х, а главным героем стал режиссёр-фантаст Николай Беренцев (Сергей Гилёв). Его новый фильм будет посвящён космической миссии на Венере, где советские космонавты встречают загадочную уроженку второй планеты от Солнца.

Ключевой женский образ при этом у Архипова навеян не Хари из «Соляриса», а королевой Марса из «Аэлиты». Да и в целом вся научно-фантастическая оболочка будущего фильма Беренцева уж очень похожа на немую советскую классику Протазанова. Во всём остальном Архипов отчаянно и, возможно, ненамеренно воссоздаёт таинственную и метафизическую атмосферу «Соляриса», особенно его земных сцен: дача, зелёная-зелёная трава, философские разговоры о том, что будет через 100-200 лет. Не хватает только дождя, переполняющего забытую на веранде чашку чая.

Конечно, никакой Тарковский и «Солярис» в качестве референса автором, хочется верить, не подразумевались. У персонажа Гилёва есть реальный прототип — советский режиссёр-новатор Павел Клушанцев, а картина, над которой он работает в фильме, — это довольно известная «Планета бурь». Вот только, если это байопик, то в нём катастрофически мало фактуры. А если это фантазия на основе творчества Клушанцева, то в ней нет никакой изобретательности или захватывающего авторского видения. Порой и вовсе кажется, что листаешь бездушные диафильмы из музея кино.

Тема того, насколько сложно (или легко) было создавать научно-фантастическое кино в Советском Союзе, в полной мере не раскрыта. Как и переживания главного героя, который вроде как сомневается в целесообразности своего фильма и вроде как задумывается о тревожных временах вокруг (есть упоминание страха атомной войны), но в итоге это никуда не приводит и написано без вдохновения. Возможно, своим фильмом Михаил Архипов пытается сказать, что человек как вид попросту не заслуживает космоса и дорога к звёздам нам заказана. Интересно, что режиссёр думает о недавнем полёте Кэти Перри на орбиту.

По факту «Планета» — это просто производственная ретро-драма, лишённая всякого шарма, какой, например, есть у «Оттепели» Тодоровского. Режиссёр метит в сторону философии и постулатов научной фантастики, но целевая аудитория у фильма совершенно не ясна: картина не работает ни на синефилов, пересмотревших всё кино о космосе и знакомых с творчеством Клушанцева, ни на ретрофилов, ностальгирующих по советским временам. Обычную публику явно отпугнёт хронометраж и вводящие в скуку разговоры в кабинетах, которые только утяжеляют и без того громоздкое повествование. Ко дню космонавтики уже тоже опоздали.